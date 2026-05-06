¿Cómo ver el partido del Bayern Múnich vs PSG en TV y streaming?

De repetirse el partido que el Bayern Múnich y el PSG regalaron a las audiencias el martes pasado, entonces vale la pena conocer por dónde podrá verse el partido de vuelta de estas semifinales de la Champions League 2025/26.

Los dos equipos llegan con posibilidades de clasificarse a la final luego de una ida que terminó 5-4 a favor de los parisinos, aunque con un Bayern que ataca desde el minuto uno cualquier cosa puede pasar. Ambos llegan con sus propias ambiciones. Los bávaros sueñan con levantar el trofeo después de seis años, en una final que, justamente, los enfrentó a los parisinos. Los de Luis Enrique, por su parte, quieren conseguir el bicampeonato y seguir haciendo historia.

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs PSG?

Allianz Arena, Bayern Munich | F. Noever/GettyImages

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Estadio : Allianz Arena

: Allianz Arena Fecha : miércoles 6 de mayo

: miércoles 6 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Joao Pinheiro (POR)

¿Cómo ver el Bayern Múnich vs PSG por Televisión y Streaming online?

El cruce entre el Bayern y el PSG tendrá opciones para todos los gustos. Ya sea desde el sillón de tu casa, en la calle con el celular o desde una computadora, el partido podrá seguirse en distintos países tanto por televisión como en plataformas digitales.

En Estados Unidos, el partido se podrá ver por CBS y TUDN USA en TV. También estará disponible en Paramount+, fuboTV, DAZN USA y ViX, junto con las opciones online de TUDN.com, la app de TUDN y Univision NOW.

En México, la transmisión estará a cargo de TNT Sports en televisión, con acceso en streaming a través de Max México para quienes elijan seguirlo desde cualquier dispositivo.

En España, el encuentro se emitirá por Movistar Liga de Campeones, dentro de la oferta de Movistar+, tanto en TV como en sus servicios digitales.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México TNT Sports, Max Mexico España Movistar Liga de Campeones

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