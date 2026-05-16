¿Cómo ver el partido del Chelsea vs Manchester City por la final de la FA Cup en TV y streaming?

La temporada de finales da inicio con la FA Cup en Inglaterra. El campeonato de fútbol más antiguo del mundo enfrenta al Chelsea y al Manchester City en Londres para definir al nuevo laureado. En 2025, el trofeo quedó en manos del Crystal Palace, que disputó la final justamente frente al City, por lo que los de Pep Guardiola todavía cargan con la espina de aquel título perdido.

Por otro lado, los Blues no atraviesan su mejor momento, ni mucho menos, así que una victoria puede funcionar como una limpieza de cara que, además, les daría un boleto a la Europa League. Esta final entre dos gigantes merece una transmisión a la altura y, por eso, tanto en Estados Unidos como en México y España existirán distintas opciones para disfrutar de un partido que promete acción y bastantes goles.

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Manchester City?

FA Cup | NurPhoto/GettyImages

Los dirigidos por Callum McFarlane no tendrán que viajar mucho para encontrarse con los Citizens, que se trasladarán desde el norte de Inglaterra para la conquista del título.

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Wembley

: Wembley Fecha : sábado 16 de mayo

: sábado 16 de mayo Hora: 10:00 EE.UU (Este), 8:00 MEX, 16:00 ESP

Cómo ver el Chelsea vs Manchester City en TV y streaming en vivo

Wembley será testigo, una vez mas, de una final del fútbol inglés y la transmisión, por supuesto, estará disponible en las plataformas con los derechos de transmisión del torneo. En Estados Unidos, el partido podrá seguirse por ESPN, ESPN Deportes y ESPN App. También aparecerá disponible mediante fuboTV y ESPN Select para quienes busquen alternativas digitales.

En México, la definición irá por TNT Sports México y mediante HBO Max, plataforma que tendrá toda la cobertura del encuentro desde Inglaterra. En España, el duelo podrá verse a través de Movistar Plus+, más precisamente mediante M+ Liga de Campeones.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México TNT Sports, HBO MAX España M+ Liga de Campeones