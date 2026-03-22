¿Cómo ver el partido del Real Madrid vs Atlético de Madrid en TV y streaming?



El Real Madrid y el Atlético de Madrid se verán las caras en una nueva edición del derbi madrileño, esta vez en un duelo que puede determinar gran parte de sus objetivos de la temporada. En el Santiago Bernabéu, el dueño de casa intentará no perderle pisada al Barcelona en la pelea por el título, mientras que los colchoneros irán por una victoria que les devuelva la tercera posición de La Liga.

Ambos llegan en un gran momento luego de abrochar sus clasificaciones a cuartos de final de la Champions League ante rivales ingleses. Los de Simeone, además, encadenan cuatro victorias al hilo por Liga y llegan más afilados que nunca.

A continuación, te contamos cómo ver en vivo este partidazo, tanto por televisión como vía streaming, según el país en el que te encuentres.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Atlético de Madrid?

El derbi se juega en casa del Real Madrid y corresponde a la jornada 29 de La Liga.

Sede : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Fecha : domingo 22 de marzo de 2026

: domingo 22 de marzo de 2026 Horario: 15:00 ET (Estados Unidos) / 14:00 (México) / 21:00 (España)

Cómo ver el Real Madrid vs Atlético de Madrid en TV y streaming en vivo

El partido podrá seguirse en los Estados Unidos a través de ESPN Deportes y ESPN Select en televisión, además de estar disponible en plataformas digitales como ESPN App y el servicio de streaming fuboTV.

En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports México tanto en televisión como en su plataforma Sky+, con la posibilidad de acceder también a través del sistema izzi para quienes cuenten con el paquete correspondiente.

Por su parte, en España, el encuentro se podrá ver a través de Movistar+, incluyendo sus señales específicas como LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV, que cuentan con los derechos de emisión del torneo.