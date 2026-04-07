¿Cómo ver el partido del Real Madrid vs Bayern Múnich en TV y streaming?
El gran clásico de Europa se prepara para una nueva edición, esta vez por los cuartos de final de la Champions League. Luego de la agónica clasificación merengue en las semifinales de 2023/24 remontando el partido en los últimos minutos, el Real Madrid y el Bayern Múnich se vuelven a ver las caras en competición europea. El partido de ida se jugará este martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu y la vuelta, el miércoles 15 en el Allianz Arena.
Ambos equipos llegan tras haber arrasado a sus rivales en los cruces de octavos de final, aunque en liga viven situaciones muy diferentes. Los alemanes son líderes y vienen de remontar ante el Friburgo para lograr la victoria, mientras que los de Arbelo perdieron en Mallorca y prácticamente dicen adiós a las opciones de pelear por el título.
A continuación, te contamos las opciones para ver en vivo este partidazo, tanto por televisión como vía streaming, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Bayern Múnich?
La serie se abre hoy en la casa del conjunto merengue ante 84.000 espectadores.
- Sede: Santiago Bernabéu
- Fecha: martes 7 de abril de 2026
- Horario: 15:00 ET (Estados Unidos) / 13:00 (México) / 21:00 (España)
Cómo ver el Real Madrid vs Bayern Múnich en TV y streaming en vivo
El partido podrá seguirse en Estados Unidos a través de TUDN USA y Univision en televisión, además de estar disponible en plataformas digitales como Paramount+, DAZN USA, TUDN.com, la TUDN App, Univision NOW y ViX.
En México, la transmisión estará a cargo de TNT Sports en TV, mientras que también podrá verse mediante la plataforma de streaming Max México.
Por su parte, en España, el encuentro se podrá ver a través de Movistar+, incluyendo sus canales específicos como Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+, que cuentan con los derechos de emisión del torneo.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Paramount+, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
México
TNT Sports, Max Mexico
España
Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+