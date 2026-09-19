¿Cómo ver el partido entre el Brighton y el Arsenal en TV y streaming?

El Arsenal está invicto en todas las competiciones. Comenzó la temporada con una victoria sobre el Manchester City por la Community Shield, siguió ganando en la Premier, debutó en la Champions con un 1-0 sobre el Napoli y, ahora, eliminó al Ipswich de la Carabao Cup.

El fútbol sigue y este fin de semana viajará a Sussex para enfrentar al Brighton por la fecha 5 de la liga inglesa.

Las Gaviotas, por su parte, eliminaron al Manchester United de la Copa de la Liga y en el torneo local llegan de golear 5-0 al Coventry. No va a ser fácil para los dirigidos por Mikel Arteta, que quieren mantener el liderazgo en la tabla y continuar con el sueño del bicampeonato.

¿A qué hora se juega el Brighton vs Arsenal?

Mikel Arteta, Arsenal | David Price/GettyImages

Ciudad: Brighton & Hove, Inglaterra

Estadio: Brighton Stadium

Fecha: sábado 19 de septiembre

Hora: 10:00 EE.UU (Este), 8:00 MEX, 16:00 ESP

Árbitro: Darren England

Cómo ver el Brighton vs Arsenal en TV y streaming en vivo

Los Gunners llegan al encuentro luego de vencer 4-2 a los Tractor Boys con una formación que le permitió a Arteta darle minutos a los juveniles. Max Dowman marcó un doblete y fue una de las figuras de un partido en el que Mikel Merino y Noni Madueke completaron los goles de los londinenses.

El DT valoró la actuación de Dowman y su crecimiento dentro del primer equipo. "Es un jugador increíble por el carácter que tiene, por cuánto le gusta jugar en los grandes partidos y por cómo maneja la situación con tanta naturalidad", expresó. Con la clasificación a la próxima ronda asegurada, el Arsenal vuelve a concentrarse en la Premier y en una visita al Brighton que pondrá a prueba su invicto.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de USA Network y Telemundo en televisión, además de Peacock y Telemundo Deportes En Vivo vía streaming.

En México, la transmisión estará disponible mediante Max México y Sky+.

Por su parte, en España, el encuentro podrá verse a través de DAZN Spain, DAZN 1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos USA Network, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo México Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+