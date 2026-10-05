¿Cómo ver el partido Francia vs Bélgica por TV y streaming online?

La semana pasada, la selección de Francia derrotó por 1 a 0 a Turquía, gracias al solitario gol de Kylian Mbappé. Sin embargo, el delantero tuvo que abandonar la concentración después de dicho compromiso porque se lesionó de la rodilla izquierda encendiendo las alarmas, aunque afortunadamente fue menos grave de lo que se esperaba, así que ya trabaja en su recuperación.

Kylian Mbappé y Zinedine Zidane | Ahmad Mora - UEFA/GettyImages

Pese a la ausencia de La Tortuga Ninja, los galos no tuvieron problemas para hacerse con su segundo triunfo en la UEFA Nations League, ya que le pegaron a Bélgica en en Bruselas por la mínima de Michael Olise, sumando así la segunda victoria en la era Zinedine Zidane, quien tomó la batuta tras la salida de Didier Deschamps, quien les dio la Copa del Mundo del 2018 y que estuvo en el cargo desde el 2012 al relevar a Laurent Blanc.



Previo a este compromiso, la bicampeona del mundo se midió a Italia, selección con la cual El Mago se reencontró después de aquella final del Mundial 2006 donde le soltó un cabezazo a Marco Materazzi. Luego de eso, La Nationale se hizo con el título al vencer en la tanda de penales.



Por otro lado, el mediocampista Manu Koné quedó sorprendido y boquiabierto al ver como el campeón del mundo ahora estratega no ha perdido la calidad a pesar del tiempo.

Manu Koné entrenando con sus compañeros | FRANCK FIFE/GettyImages

“Es un placer que te entrene Zidane, una leyenda mundial. Me ha dicho que juege con libertad y me ha dado confianza. Él era mediocampista, así que como mediocampista escucho todo lo que dice y sólo puedo aprender a su lado. Me aconseja mucho sobre mi posicionamiento y me da más responsabilidad”, compartió el elemento de la AS Roma de Italia.



Francia está e el Grupo 1 de la UEFA Nations League A, acompañado de Bélgica, Italia y Turquía. Los Coqs están en la cima gracias a sus triunfos y buscarán un cierre magnífico este lunes 5 de octubre cuando reciban a los Diablos Rojos en el Stade de Francia de Saint-Denis.

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