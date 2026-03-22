¿Cómo ver el partido Manchester City vs Arsenal en TV y streaming?

Manchester City y Arsenal se enfrentan este domingo 22 de marzo en el mítico Wembley Stadium para definir nada menos que la final de la EFL Cup. En un cruce que promete mucho, los dos equipos que pelean la Premier League buscarán quedarse con el primer título de la temporada.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta arribó a esta instancia luego de superar a Port Vale, Brighton, Crystal Palace y Chelsea. En Wembley, intentará alzar por tercera vez un trofeo que no levanta desde 1993.

Los de Pep Guardiola, ocho veces campeones del torneo, eliminaron a Huddersfield Town, Swansea City, Brentford y Newcastle en su camino hacia la final. Un triunfo levantaría la confianza de un equipo golpeado tras la eliminación a manos del Real Madrid en Champions.

Arsenal v Manchester City - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

¿A qué hora juega Manchester City vs Arsenal?

El encuentro se disputará en el Wembley Stadium y será la reedición de la final de la temporada 2017/18, cuando el City se impuso por 3 a 0 con goles de Sergio Agüero, Vincent Kompany y David Silva.

Sede : Wembley Stadium

: Wembley Stadium Fecha : domingo 22 de marzo de 2026

: domingo 22 de marzo de 2026 Horario: 11:30 ET (Estados Unidos) / 10:30 (México) / 17:30 (España)

Cómo ver el Manchester City vs Arsenal en TV y streaming en vivo

El partido podrá seguirse en Estados Unidos a través de Paramount+, además de la señal de CBS Sports Golazo, que ofrece cobertura del torneo tanto en televisión como en plataformas digitales.

En México, la transmisión estará disponible exclusivamente a través de Disney+ Premium, que cuenta con los derechos para emitir el encuentro vía streaming.

Por su parte, en España, el compromiso no contará con retransmisión televisiva, por lo que no estará disponible en canales locales.