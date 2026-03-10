¿Cómo ver el partido Newcastle vs Barcelona por TV y streaming?
El Barcelona de España busca quitarse todos los fantasmas y por fin volver a ganar la Champions League después de diez años de haberse hecho con su último título, mientras el Newcastle United de Inglaterra sueña con levantar por primera vez el trofeo internacional, aunque para ninguno de los dos será una tarea fácil porque apenas van comenzando los octavos de final.
Los culés lograron instalarse en esta instancia tras haber quedado en el quinto sitio de la fase de liga, evitando así tener que pasar por una fase previa, la cual no pudo eludir el equipo inglés, aunque al final no tuvo problemas para superar 3-9 global al discreto Qarabag de Azerbaiyán.
Para ponerle más leña al fuego, estos dos ya se enfrentaron en la fase de liga, justamente en el St. James Park, donde será el duelo de ida, pero aquella vez las Urracas no lograron un resultado positivo ya que perdieron 1-2 tras un doblete del británico Marcus Rashford, pese al tanto de Anthony Gordon. Incluso las casas de apuestas se ponen del lado del Barça, aunque no por mucha diferencia, ya que esperan un duelo muy apretado.
El duelo será este martes 10 de marzo en el St. James Park, mientras la vuelta está pactada para el próximo miércoles 18 de marzo en el Spotify Camp Nou.
¿Cómo ver el Newcastle vs Barcelona por TV y Streaming Online?
Para poder observar el encuentro a través de los Estados Unidos hay una gran lista de opciones, ya que hay varios que cuentan con los derechos de la transmisión, tal como Paramount+, TUDN, ViX, DAZN, ESPN y fuboTV.
Por otro lado, si quieres sintonizar el compromiso desde México, las opciones son Sky Sports, Izzi Go, Unimás y TUDN. Y en España, se seguirá a través del canal de la Liga de Campeones de Movistar+.
País
Canal TV
Estados Unidos
Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN app, ViX, DAZN, ESPN Deportes, fuboTV
México
Sky Sports, Izzi Go, UniMás, TUDN, TUDN.com, TUDN app
España
Movistar Liga de Campeones
