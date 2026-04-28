¿Cómo ver el partido PSG vs Bayern Múnich en TV y streaming?

El PSG y el Bayern Múnich vuelven a cruzarse en un duelo que ya se ha hecho costumbre en los últimos años de Champions League. Los finalistas de aquella histórica final de 2020 jugada en medio de la pandemia del Covid se enfrentan en esta ocasión en una serie de semifinales apasionante.

Ambos llegan en un gran momento y liderando la tabla en sus ligas domésticas, con el Bayern ya habiéndose proclamado campeón varias fechas antes del final. En eset escenario, el partido promete ser uno de los grandes atractivos de la temporada, y acá te contamos todas las opciones para seguirlo en vivo.

¿A qué hora se juega el PSG vs Bayern Múnich?

Paris Saint-Germain v FC Nantes - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Catherine Steenkeste/GettyImages

El duelo de ida se juega en la casa del equipo de Luis Enrique, con una capacidad para 48.583 espectadores.

Ciudad : París, Francia

: París, Francia Estadio : Parque de los Príncpes

: Parque de los Príncpes Fecha : martes 28 de abril

: martes 28 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Sandro Scharer (Suiza)

¿Cómo ver el PSG vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?

El duelo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich por la Champions League contará con múltiples opciones de transmisión según el país, tanto en TV como en plataformas digitales.

En Estados Unidos, el encuentro se podrá seguir a través de CBS y TUDN USA en televisión, mientras que en streaming estará disponible en Paramount+, fuboTV, DAZN, ViX, además de las plataformas digitales TUDN.com, la app de TUDN y Univision NOW.

En México, la transmisión estará a cargo de TNT Sports en TV, con alternativas online mediante Max y tabii para quienes prefieran verlo por streaming.

En España, el partido se podrá ver por Movistar+, a través de sus canales Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+, además de la opción digital que ofrece tabii.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México TNT Sports, Max Mexico, tabii España Movistar Liga de Campeones

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