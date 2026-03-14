¿Cómo ver el Pumas UNAM vs Cruz Azul en Estados Unidos?

Este sábado 14 de marzo el Club Universidad Nacional recibirá al Club de Fútbol Cruz Azul en Ciudad Universitaria en el compromiso correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario a las 23:10 horas de Estados Unidos, 21:10 horas de la Ciudad de México y 04:10 horas de España.

Será un enfrentamiento entre dos clubes fuertes en este certamen, los universitarios ocupando la quinta plaza de la clasificación; mientras que el cuadro celeste es líder absoluto de la general.

El cuadro felino viene de un triunfo a domicilio por la mínima diferencia 0-1 frente al Club Necaxa el pasado fin de semana.

SE TERMINA EL ENCUENTROOOOOOOOO. 🔥



VAMOOOOOOOOOS. 🚂💙



TRES PUNTOS MÁS. pic.twitter.com/pywOivOdfa — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 8, 2026

Por su cuenta, la Máquina Celeste viene de golear 3-0 al Atlético de San Luis en el torneo doméstico el pasado fin, y entre semana remontó 2-3 a domicilio al Club de Fútbol Monterrey en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?

Pumas UNAM tiene varias señales para ver sus juego sde local en Estados Unidos | Jam Media/GettyImages

En México, las transmisiones de los juegos de local del Club Universidad Nacional son emitidos por Televisa en su señal de streaming de ViX así como TUDN y el Canal de Las Estrellas por televisión.

Mientras que, en los Estados Unidos los aficionados pueden disfrutar de sus partidos por televisión y servicio de streaming mediante una variada señal de cadenas televisivas.

Canales: TUDN USA y Univision