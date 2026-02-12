¿Cómo ver el sorteo de la Nations League 2026/27 por TV y en directo?
La UEFA Nations League 2026/27 arranca hoy con el sorteo de la fase de grupos. El torneo repetirá el formato ya conocido: los dos primeros de cada grupo avanzan a cuartos de final, con un detalle importante: el líder del grupo tendrá ventaja de localía en la eliminatoria.
En la pelea por mantenerse, los terceros jugarán un repechaje por la permanencia frente a los segundos de los grupos de la Liga B. En cambio, el último de cada grupo descenderá automáticamente.
¿A qué hora empieza el sorteo de la Nations League 2026/27?
- Ubicación: Bruselas, Bélgica
- Fecha: jueves 12 de febrero, 2026
- Hora de inicio: 12:00 USA, 11:00 MX y 18:00 ESP
El sorteo de la UEFA Nations League 2026/27 se podrá seguir en directo principalmente a través de UEFA.tv y la app oficial de la UEFA, las dos plataformas más seguras para verlo desde cualquier país.
País
Canal de TV y streaming
Estados Unidos
Fox Sports y FuboTV
México
TNT Sports
España
UEFA.tv y RTVE
Formato: qué se juega y cómo se clasifica
Calendario oficial de la Nations League 2026/27
La fase de grupos se disputará entre septiembre y noviembre de 2026, con estas ventanas confirmadas:
- Del 24/9 al 6/10: primeros partidos
- Del 12/10 al 17/10: los dos restantes
Luego llegarán las rondas decisivas:
- Cuartos de final: del 25/3 al 30/3 de 2027
- Final Four: del 9 al 13 de junio de 2027
Bombos del sorteo: Liga A, B, C y D
Liga A
- Bombo 1: Portugal, España, Francia, Alemania
- Bombo 2: Italia, Países Bajos, Dinamarca, Croacia
- Bombo 3: Serbia, Bélgica, Inglaterra, Noruega
- Bombo 4: Gales, R. Checa, Grecia, Turquía
Liga B
- Bombo 1: Escocia, Hungría, Polonia, Israel
- Bombo 2: Suiza, Bosnia, Austria, Ucrania
- Bombo 3: Eslovenia, Georgia, Irlanda, Rumanía
- Bombo 4: Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Kosovo
Liga C
- Bombo 1: Islandia, Albania, Montenegro, Kazajstán
- Bombo 2: Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Armenia
- Bombo 3: Bielorrusia, Islas Feroe, Chipre, Estonia
- Bombo 4: Letonia o Gibraltar, Luxemburgo o Malta, Moldavia, San Marino
Liga D
- Bombo 1: Azerbaiyán, Lituania, Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo
- Bombo 2: Liechtenstein, Andorra
Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.