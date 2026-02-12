Sports Illustrated

¿Cómo ver el sorteo de la Nations League 2026/27 por TV y en directo?

El sorteo también marca el inicio del calendario competitivo que se extenderá hasta mediados de 2027.
Lucía Domínguez|
UEFA Nations League 2026/28 League Phase Draw
UEFA Nations League 2026/28 League Phase Draw | Harry Murphy - UEFA/GettyImages

La UEFA Nations League 2026/27 arranca hoy con el sorteo de la fase de grupos. El torneo repetirá el formato ya conocido: los dos primeros de cada grupo avanzan a cuartos de final, con un detalle importante: el líder del grupo tendrá ventaja de localía en la eliminatoria.

En la pelea por mantenerse, los terceros jugarán un repechaje por la permanencia frente a los segundos de los grupos de la Liga B. En cambio, el último de cada grupo descenderá automáticamente.

¿A qué hora empieza el sorteo de la Nations League 2026/27?

  • Ubicación: Bruselas, Bélgica
  • Fecha: jueves 12 de febrero, 2026
  • Hora de inicio: 12:00 USA, 11:00 MX y 18:00 ESP

Cómo ver el sorteo de la Nations League 2026/27 por TV y en directo

El sorteo de la UEFA Nations League 2026/27 se podrá seguir en directo principalmente a través de UEFA.tv y la app oficial de la UEFA, las dos plataformas más seguras para verlo desde cualquier país.

País

Canal de TV y streaming

Estados Unidos

Fox Sports y FuboTV

México

TNT Sports

España

UEFA.tv y RTVE

Formato: qué se juega y cómo se clasifica





Calendario oficial de la Nations League 2026/27

La fase de grupos se disputará entre septiembre y noviembre de 2026, con estas ventanas confirmadas:

  • Del 24/9 al 6/10: primeros partidos
  • Del 12/10 al 17/10: los dos restantes

UEFA Nations League 2026/28 League Phase Draw | Harry Murphy - UEFA/GettyImages

Luego llegarán las rondas decisivas:

  • Cuartos de final: del 25/3 al 30/3 de 2027
  • Final Four: del 9 al 13 de junio de 2027

Bombos del sorteo: Liga A, B, C y D

Liga A

  • Bombo 1: Portugal, España, Francia, Alemania
  • Bombo 2: Italia, Países Bajos, Dinamarca, Croacia
  • Bombo 3: Serbia, Bélgica, Inglaterra, Noruega
  • Bombo 4: Gales, R. Checa, Grecia, Turquía

Liga B

  • Bombo 1: Escocia, Hungría, Polonia, Israel
  • Bombo 2: Suiza, Bosnia, Austria, Ucrania
  • Bombo 3: Eslovenia, Georgia, Irlanda, Rumanía
  • Bombo 4: Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Kosovo

Liga C

  • Bombo 1: Islandia, Albania, Montenegro, Kazajstán
  • Bombo 2: Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Armenia
  • Bombo 3: Bielorrusia, Islas Feroe, Chipre, Estonia
  • Bombo 4: Letonia o Gibraltar, Luxemburgo o Malta, Moldavia, San Marino

Liga D

  • Bombo 1: Azerbaiyán, Lituania, Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo
  • Bombo 2: Liechtenstein, Andorra

Published | Modified
