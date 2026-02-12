La UEFA Nations League 2026/27 arranca hoy con el sorteo de la fase de grupos. El torneo repetirá el formato ya conocido: los dos primeros de cada grupo avanzan a cuartos de final, con un detalle importante: el líder del grupo tendrá ventaja de localía en la eliminatoria.

En la pelea por mantenerse, los terceros jugarán un repechaje por la permanencia frente a los segundos de los grupos de la Liga B. En cambio, el último de cada grupo descenderá automáticamente.

¿A qué hora empieza el sorteo de la Nations League 2026/27?

Ubicación: Bruselas, Bélgica

Bruselas, Bélgica Fecha: jueves 12 de febrero, 2026

jueves 12 de febrero, 2026 Hora de inicio: 12:00 USA, 11:00 MX y 18:00 ESP

Cómo ver el sorteo de la Nations League 2026/27 por TV y en directo

El sorteo de la UEFA Nations League 2026/27 se podrá seguir en directo principalmente a través de UEFA.tv y la app oficial de la UEFA, las dos plataformas más seguras para verlo desde cualquier país.

País Canal de TV y streaming Estados Unidos Fox Sports y FuboTV México TNT Sports España UEFA.tv y RTVE

Formato: qué se juega y cómo se clasifica

Calendario oficial de la Nations League 2026/27

La fase de grupos se disputará entre septiembre y noviembre de 2026, con estas ventanas confirmadas:

Del 24/9 al 6/10: primeros partidos

primeros partidos Del 12/10 al 17/10: los dos restantes

UEFA Nations League 2026/28 League Phase Draw | Harry Murphy - UEFA/GettyImages

Luego llegarán las rondas decisivas:

Cuartos de final: del 25/3 al 30/3 de 2027

del 25/3 al 30/3 de 2027 Final Four: del 9 al 13 de junio de 2027

Bombos del sorteo: Liga A, B, C y D

Liga A

Bombo 1: Portugal, España, Francia, Alemania

Portugal, España, Francia, Alemania Bombo 2: Italia, Países Bajos, Dinamarca, Croacia

Italia, Países Bajos, Dinamarca, Croacia Bombo 3: Serbia, Bélgica, Inglaterra, Noruega

Serbia, Bélgica, Inglaterra, Noruega Bombo 4: Gales, R. Checa, Grecia, Turquía

Liga B

Bombo 1: Escocia, Hungría, Polonia, Israel

Escocia, Hungría, Polonia, Israel Bombo 2: Suiza, Bosnia, Austria, Ucrania

Suiza, Bosnia, Austria, Ucrania Bombo 3: Eslovenia, Georgia, Irlanda, Rumanía

Eslovenia, Georgia, Irlanda, Rumanía Bombo 4: Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Kosovo

Liga C

Bombo 1: Islandia, Albania, Montenegro, Kazajstán

Islandia, Albania, Montenegro, Kazajstán Bombo 2: Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Armenia

Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Armenia Bombo 3: Bielorrusia, Islas Feroe, Chipre, Estonia

Bielorrusia, Islas Feroe, Chipre, Estonia Bombo 4: Letonia o Gibraltar, Luxemburgo o Malta, Moldavia, San Marino

Liga D

Bombo 1: Azerbaiyán, Lituania, Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo

Azerbaiyán, Lituania, Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo Bombo 2: Liechtenstein, Andorra

