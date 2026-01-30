¿Cómo ver el sorteo de los Playoffs de la UEFA Champions League en EEUU, México y España?

La etapa de liguilla de la UEFA Champions League llegó a su fin y ya tenemos la totalidad de los clasificados, tanto a octavos de final como a los Playoffs para buscar esas últimas plazas para la ronda de 16.

Hoy se celebrará el sorteo en el que los clasificados del 9º al 24º lugar sabrán quién es su rival en la próxima ronda.

El Arsenal terminó con puntaje perfecto y se afianza como candidato, mientras que el Bayern Múnich no quiere quedarse atrás y el Liverpool parece ser un equipo totalmente distinto cuando se trata de competencia europea.

El Real Madrid fue, sin lugar a dudas, el gran perdedor de la última jornada: perdió 4-2 frente al Benfica en el Estadio Da Luz de Lisboa con un gol agónico del portero ucraniano Anatoliy Trubin, que sin dudas quedará en la historia grande de la competencia. Con este resultado, los de Álvaro Arbeloa tendrán que busca por segundo año consecutivo la clasificación a los octavos en la instancia de mata mata, con rival a confirmarse este próximo viernes.

¿A qué hora es el sorteo de la UEFA Champions League?

Ubicación : Nyon, Suiza

: Nyon, Suiza Fecha : viernes 30 de enero

: viernes 30 de enero Hora de inicio: 6:00 (EEUU), 5:00 (MEX),12:00 (ESP)



¿Cómo ver el sorteo de la UEFA Champions League?

Rangers v Club Brugge - UEFA Champions League Play-offs | Craig Foy - SNS Group/GettyImages

País TV Estados Unidos TUDN México TNT Sports España Movistar Liga de Campeones

Además, el evento se podrá ver a través de la página oficial de la UEFA (www.uefa.com).



¿Qué equipos clasificaron a octavos de final?

Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Stuart MacFarlane/GettyImages

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

FC Barcelona

Chelsea

Sporting de Lisboa

Manchester City

¿Qué equipos clasificaron al playoff?

Benfica v Real Madrid - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Real Madrid

Inter de Milán

París Saint-Germain

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Club Brugge

Galatasaray

AS Mónaco

Qarabag

Bodo/Glimt

Benfica

¿Cuándo se juegan los playoffs de la UEFA Champions League?

Esta instancia arrancará el próximo 17 de febrero, con la continuidad de los partidos de ida al día siguiente. Los encuentros de vuelta están programados para el 24 y 25 de febrero.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE