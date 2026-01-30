¿Cómo ver el sorteo de los Playoffs de la UEFA Champions League en EEUU, México y España?
La etapa de liguilla de la UEFA Champions League llegó a su fin y ya tenemos la totalidad de los clasificados, tanto a octavos de final como a los Playoffs para buscar esas últimas plazas para la ronda de 16.
Hoy se celebrará el sorteo en el que los clasificados del 9º al 24º lugar sabrán quién es su rival en la próxima ronda.
El Arsenal terminó con puntaje perfecto y se afianza como candidato, mientras que el Bayern Múnich no quiere quedarse atrás y el Liverpool parece ser un equipo totalmente distinto cuando se trata de competencia europea.
El Real Madrid fue, sin lugar a dudas, el gran perdedor de la última jornada: perdió 4-2 frente al Benfica en el Estadio Da Luz de Lisboa con un gol agónico del portero ucraniano Anatoliy Trubin, que sin dudas quedará en la historia grande de la competencia. Con este resultado, los de Álvaro Arbeloa tendrán que busca por segundo año consecutivo la clasificación a los octavos en la instancia de mata mata, con rival a confirmarse este próximo viernes.
¿A qué hora es el sorteo de la UEFA Champions League?
- Ubicación: Nyon, Suiza
- Fecha: viernes 30 de enero
- Hora de inicio: 6:00 (EEUU), 5:00 (MEX),12:00 (ESP)
¿Cómo ver el sorteo de la UEFA Champions League?
País
TV
Estados Unidos
TUDN
México
TNT Sports
España
Movistar Liga de Campeones
Además, el evento se podrá ver a través de la página oficial de la UEFA (www.uefa.com).
¿Qué equipos clasificaron a octavos de final?
- Arsenal
- Bayern Múnich
- Liverpool
- Tottenham
- FC Barcelona
- Chelsea
- Sporting de Lisboa
- Manchester City
¿Qué equipos clasificaron al playoff?
- Real Madrid
- Inter de Milán
- París Saint-Germain
- Newcastle
- Juventus
- Atlético de Madrid
- Atalanta
- Bayer Leverkusen
- Borussia Dortmund
- Olympiacos
- Club Brugge
- Galatasaray
- AS Mónaco
- Qarabag
- Bodo/Glimt
- Benfica
¿Cuándo se juegan los playoffs de la UEFA Champions League?
Esta instancia arrancará el próximo 17 de febrero, con la continuidad de los partidos de ida al día siguiente. Los encuentros de vuelta están programados para el 24 y 25 de febrero.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo