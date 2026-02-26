¿Cómo ver el sorteo de octavos de final de la Champions League 2025/26 en TV y Streaming?

El sorteo de los octavos de final de la Champions League 2025/2026 se llevará a cabo el viernes 27 de febrero de 2026. Será un momento clave para los equipos clasificados, ya que quedarán definidos los enfrentamientos de la primera ronda eliminatoria rumbo a la final del torneo más prestigioso del fútbol europeo.

¿A qué hora se sortean los octavos de final de la Champions League?

Ciudad: Casa del Fútbol Europeo, Nyon, Suiza.

Casa del Fútbol Europeo, Nyon, Suiza. Fecha : viernes 27 de febrero

: viernes 27 de febrero Hora: 06:00 USA, 05:00 MEX, 12:00 ESP

UEFA Champions League 2025/26 Knock-out Round Play-offs Draw | Kristian Skeie - UEFA/GettyImages

¿Cómo ver el sorteo de los octavos de final por TV y Streaming?

La ceremonia podrá seguirse de manera gratuita a través de las plataformas oficiales de la UEFA. Estará disponible en el sitio web UEFA.com, en la aplicación UEFA.tv y también mediante sus redes sociales oficiales, donde habitualmente se transmite el evento completo con análisis previo y reacciones posteriores.

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, ViX y CBS Sports Golazo México TNT Sports y HBO Max España Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones

El sorteo de octavos marca el inicio de la fase más intensa del torneo, donde ya no hay margen de error y cada cruce puede definir el destino europeo de la temporada. Con múltiples opciones para seguirlo en directo, los aficionados no se perderán ningún detalle del camino hacia la gloria continental.

¿Cómo quedaron armadas las parejas para el sorteo?

Para esta edición, la UEFA determinó previamente parejas de equipos según su posición final en la fase de liga. De esta manera, el Arsenal (1°) y el Bayern Munich (2°) enfrentarán al Atalanta o al Bayer Leverkusen. El mismo criterio se aplicará con el Liverpool (3°) y el Tottenham (4°); el Barcelona (5°) y el Chelsea (6°); y el Sporting Lisboa (7°) junto al Manchester City (8°).

Do you see your team? 👀



The last 16 is locked in 🔒#UCL pic.twitter.com/dTQAgc6x4N — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2026

Tras las ocho jornadas, el Arsenal avanzó con puntaje ideal, mientras que el Bayern sumó 21 de 24 posibles. El Liverpool y el Tottenham clasificaron con 18 y 17 unidades, respectivamente; el Barcelona, el Chelsea, el Sporting y el Manchester City lo hicieron con 16 puntos. Desde los playoffs también lograron su lugar el Atlético de Madrid, el Bodo/Glimt, el Newcastle, el Bayer Leverkusen, el Atalanta, el París Saint-Germain, el Real Madrid y el Galatasaray.

Otra particularidad de este sorteo es que no habrá limitaciones para conformar los cruces: podrán enfrentarse clubes del mismo país o equipos que ya se hayan cruzado en la fase de liga. De hecho, esa situación ya se dio en los playoffs, cuando el Real Madrid y el Benfica volvieron a verse las caras tras coincidir en la octava jornada de la etapa regular.

¿Cuándo se jugan los octavos de final de la Champions?

Los octavos de final se disputarán en marzo de 2026. Los partidos de ida están programados para el 10 y 11, mientras que las revanchas se jugarán el 17 y 18 del mismo mes, dando inicio a la fase decisiva rumbo a la gran final europea.

