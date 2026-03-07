¿Cómo ver el Tigres UANL vs Monterrey en Estados Unidos?

Este sábado 7 de marzo el Club Tigres UANL recibirá al Club de Fútbol Monterrey en 'El Volcán' en el compromiso correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Universitario a las 22:00 horas de Estados Unidos, 21:00 horas de la Ciudad de México y 04:00 horas de España.

Será un enfrentamiento entre dos de los clubes más poderosos de la liga, aunque ciertamente el conjunto regiomontano no pasa por su mejor momento y estrenará a Nicolás Sánchez en el banquillo tras la salida de Doménec Torrent.

Entre semana, ambos tuvieron actividad, el conjunto de la Pandilla... CONTINUARÁ.

¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?

En México, las transmisiones de los juegos de local del Club Tigres UANL son emitidos por Azteca Deportes en su señal de streaming de Azteca App y aztecadeportes.com y Canal 7 por televisión.

Mientras que, en los Estados Unidos los aficionados pueden disfrutar de sus partidos por televisión y servicio de streaming mediante una variada señal de cadenas televisivas.

Canales: Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes y Estrella TV.