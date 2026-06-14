¿Cómo ver en Estados Unidos el partido entre Países Bajos vs Japón?

Uno de los partidos más atractivos del domingo será el que protagonizarán Países Bajos y Japón por el Grupo F del Mundial 2026. Estas selecciones se verán las caras en Texas con el objetivo de sumar tres puntos que pueden resultar determinantes pensando en la clasificación a la siguiente ronda.

En los papeles, neerlandeses y japoneses parten como los principales candidatos del grupo para avanzar a las eliminatorias, por lo que este duelo podría marcar la diferencia entre terminar primero o segundo. Sin embargo, los Mundiales siempre dejan lugar para las sorpresas y nadie tiene asegurado el pase antes de saltar al campo.

¿A qué hora se juega Países Bajos vs Japón?

Dallas Stadium | The Dallas Morning News/Hearst Newspapers/GettyImages

El partido se disputará en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL y corresponde al primer encuentro del grupo F del Mundial.

Ciudad : Arlington, Estados Unidos

: Arlington, Estados Unidos Estadio : Estadio Dallas (AT&T Stadium)

: Estadio Dallas (AT&T Stadium) Fecha : domingo 14 de junio

: domingo 14 de junio Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP

Cómo ver Países Bajos vs Japón en TV y streaming en vivo

La Naranja Mecánica es una de las favoritas para llegar a las rondas finales de este Mundial. Viene de muchos años de buen rendimiento, con el subcampeonato en 2010, el tercer puesto en 2014 y unos cuartos de final en 2022 en los que cayó ante la que luego sería campeona del mundo, Argentina. Ahora intentará, de una vez por todas, volver a casa con el trofeo que tantas veces se le escapó de las manos.

Japón, por su parte, se presenta como una de las selecciones a seguir de cerca. Hace tiempo que demuestra que puede competir de igual a igual con las grandes potencias y sueña con dar el golpe en esta Copa del Mundo. Quién sabe, quizá pueda sorprender al planeta como lo hizo Marruecos en Qatar.

La transmisión en Estados Unidos estará disponible a través de FOX y Telemundo Network, las cadenas que poseen los derechos del torneo en inglés y español, respectivamente. Además, quienes prefieran verlo desde dispositivos móviles o computadoras podrán hacerlo mediante FOX One, Peacock y la Telemundo App, que ofrecerán acceso en vivo al encuentro del Grupo F.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo Network, FOX, Peacock, FOX One, Telemundo App