¿Cómo ver en Estados Unidos el partido entre Países Bajos vs Japón?
Uno de los partidos más atractivos del domingo será el que protagonizarán Países Bajos y Japón por el Grupo F del Mundial 2026. Estas selecciones se verán las caras en Texas con el objetivo de sumar tres puntos que pueden resultar determinantes pensando en la clasificación a la siguiente ronda.
En los papeles, neerlandeses y japoneses parten como los principales candidatos del grupo para avanzar a las eliminatorias, por lo que este duelo podría marcar la diferencia entre terminar primero o segundo. Sin embargo, los Mundiales siempre dejan lugar para las sorpresas y nadie tiene asegurado el pase antes de saltar al campo.
¿A qué hora se juega Países Bajos vs Japón?
El partido se disputará en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL y corresponde al primer encuentro del grupo F del Mundial.
- Ciudad: Arlington, Estados Unidos
- Estadio: Estadio Dallas (AT&T Stadium)
- Fecha: domingo 14 de junio
- Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP
Cómo ver Países Bajos vs Japón en TV y streaming en vivo
La Naranja Mecánica es una de las favoritas para llegar a las rondas finales de este Mundial. Viene de muchos años de buen rendimiento, con el subcampeonato en 2010, el tercer puesto en 2014 y unos cuartos de final en 2022 en los que cayó ante la que luego sería campeona del mundo, Argentina. Ahora intentará, de una vez por todas, volver a casa con el trofeo que tantas veces se le escapó de las manos.
Japón, por su parte, se presenta como una de las selecciones a seguir de cerca. Hace tiempo que demuestra que puede competir de igual a igual con las grandes potencias y sueña con dar el golpe en esta Copa del Mundo. Quién sabe, quizá pueda sorprender al planeta como lo hizo Marruecos en Qatar.
La transmisión en Estados Unidos estará disponible a través de FOX y Telemundo Network, las cadenas que poseen los derechos del torneo en inglés y español, respectivamente. Además, quienes prefieran verlo desde dispositivos móviles o computadoras podrán hacerlo mediante FOX One, Peacock y la Telemundo App, que ofrecerán acceso en vivo al encuentro del Grupo F.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo Network, FOX, Peacock, FOX One, Telemundo App
Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.