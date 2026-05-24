¿Cómo ver en Estados Unidos la final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul?

Los Pumas de la UNAM y la Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentarán este domingo 24 de mayo del 2026, para el partido correspondiente a la vuelta de la gran final por el torneo de Clausura 2026.

El duelo de ida acabó con un frío empate a cero goles. La escuadra cementera aceptó la responsabilidad que implicaba el jugar como local y fue quien más propuso jugadas a la ofensiva. Sin embargo, se encontraron con un Keylor Navas intratable, quien atajó todo lo que tuvo a su alcance, frustrando los planes de la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

Con este resultado, tanto Pumas UNAM como la Máquina Celeste de la Cruz Azul necesitan una sola cosa para salir campeón: ganar el partido de vuelta. No importa si ganan 1-0 o 5-4. En la gran final, ya no cuenta la posición en la tabla como factor de desempate, tampoco el gol de visitante.

¿Cómo ver la final de vuelta entre Pumas UNAM y Cruz Azul?

En la República Mexicana las transmisiones de los juegos de local del Club Universidad Nacional son emitidas en exclusiva por TelevisaUnivision en su plataforma de streaming Vix Premium y en las señales de televisión restringida y abierta: TUDN y Canal 5.



Mientras que, en los Estados Unidos los seguidores del fútbol mexicano pueden disfrutar de sus partidos por televisión y servicios de streaming en algunas señales como TUDN USA y Univisión.

Canales: TUDN USA y Univision.



Streaming: TUDN.com, Univision NOW y TUDN App.

La jugada que pudo cambiarlo todo

Se disputaban los primeros minutos de la final de ida entre la Máquina Celeste de la Cruz Azul y losPumas de la UNAM, cuando, en una jugada sin trascendencia en la mitad de la cancha, Rubén Duarte, del conjunto universitario, conectó de forma violenta a Paradela, del Cruz Azul, en una jugada que, los expertos del arbitraje, aseguran debió marcarse con una tarjeta roja, mas el silbante optó por no sacar ni siquiera una tarjeta amarilla.

El quedarse con un futbolista menos dentro del terreno de juego desde el primer tiempo pudo cambiar drásticamente el ritmo del encuentro. Pero el silbante tomó su decisión, y esta, aunque de manera involuntaria, terminó beneficiando a los Pumas de la UNAM.

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