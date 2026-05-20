¿Cómo ver la final de la UEFA Europa League en TV y streaming?

La UEFA Europa League llegará a su fin este miércoles enfrentando a ingleses y alemanes en Turquía: de un lado estará el Aston Villa de Unai Emery, con la ilusión de volver a ser campeón continental tras varias décadas, mientras que el Friburgo sorprendió a todos y buscará su primer título oficial en casi 122 años de historia.

El equipo inglés llegó a esta instancia tras superar en semifinales al Nottingham Forest con gran solvencia: si bien perdió por la mínima la ida, se impuso 4-0 en la vuelta celebrada en Birmingham para clasificarse a esta gran final.

Por su parte, los alemanes tuvieron que batallar fuerte contra el SC Braga de Portugal en las semifinales, donde se impusieron por 4-3 en el global. En cuartos, por ejemplo, aplastaron 6-1 al Celta de Vigo en el acumulado, mostrando así su brutal poder ofensivo.

El partido se jugará en el Vodafone Park, estadio del Besiktas, con capacidad para 42,445 espectadores. El árbitro del partido será el francés François Letexier.

¿A qué hora juegan Aston Villa vs Friburgo?

Sede : Vodafone Park

: Vodafone Park Fecha : miércoles 20 de mayo

: miércoles 20 de mayo Horario: 14:00 (USA), 13:00 (MEX), 21:00 (ESP)

Besiktas JK v Athletic Club - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD7 | Ahmad Mora - UEFA/GettyImages

¿Cómo ver el Aston Villa vs Friburgo en TV y streaming en vivo?

El encuentro podrá seguirse a través de las señales deportivas que transmiten las copas europeas en Latinoamérica y plataformas de streaming oficiales.

En Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el encuentro por CBS Sports Network, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX, con cobertura tanto en televisión como en streaming.

En México, el duelo estará disponible a través de ESPN Mexico, Claro Sports, Disney+ Premium Mexico y tabii, mientras que en España será transmitido por Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ y tabii, opciones que ofrecerán la cobertura completa de esta gran final.

País Canal Estados Unidos CBS Sports Network, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México ESPN Mexico, Claro Sports, Disney+ Premium Mexico, tabii España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO