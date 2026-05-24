Cómo ver la última jornada de la Premier League 2025/26 en TV y streaming

Hace apenas unas semanas parecía que la última jornada de la Premier League iba a tener todos los focos puestos sobre la pelea por el título. Arsenal y Manchester City llegaban como los grandes candidatos y muchos imaginaban un cierre dramático entre dos equipos. Pero el empate del City frente al Bournemouth definió todo antes de tiempo. Los de Mikel Arteta se consagraron campeones sin necesidad de jugar y pusieron fin a una espera de 22 largos años para volver a levantar la liga inglesa.

Con el campeón ya definido, la fecha final tomó otro rumbo. Ahora la atención estará repartida entre despedidas que marcan el final de una época y una lucha por la permanencia entre Tottenham y West Ham que promete tensión hasta el último minuto.

Aquí, toda la información para seguir de cerca los encuentros más atractivos de la jornada 38 de la Premier League.

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-ARSENAL | BROOK MITCHELL/GettyImages

Crystal Palace vs Arsenal

El flamante campeón levantará el trofeo por el que esperó 22 años en su duelo ante Crystal Palace en Selhurst Park. Después de vencer al Burnley, el equipo de Mikel Arteta pudo festejar viendo el empate del City ante el Bournemouth por televisión. Con uno de los dos objetivos ya asegurados, llega de la mejor forma a la gran final de la Champions League del próximo sábado en Budapest ante el PSG.

Ciudad : Croydon, Londres

: Croydon, Londres Estadio : Selhurst Park

: Selhurst Park Fecha : domingo 24 de mayo

: domingo 24 de mayo Hora : 11:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 17:00 ESP

: 11:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 17:00 ESP Árbitro: Farai Hallam

Farai Hallam TV y Streaming - EE.UU: CNBC - México: FOX MexicoFOX One - España: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter Final | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Manchester Citv vs Aston Villa

El fin de una era. Pep Guardiola dirigirá por última vez al Manchester City después de diez temporadas y 20 títulos conquistados. En su último partido del año, el Etihad despedirá al entrenador más exitoso de la historia de la institución y a uno que cambió no solo club, sino también al fútbol mundial.

El partido ante el Aston Villa también marcará el adiós de dos referentes. Bernardo Silva y John Stones ponen punto final a su ciclo como Citizens.

Ciudad : Manchester

: Manchester Estadio : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Fecha : domingo 24 de mayo

: domingo 24 de mayo Hora : 11:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 17:00 ESP

: 11:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 17:00 ESP Árbitro : Andy Madley

: Andy Madley TV y Streaming - EE.UU: Peacock - México: FOX One - España: DAZN Spain, DAZN2 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Aston Villa v Manchester City - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Liverpool vs Brentford

Como si no fueras suficientes las despedidas, en Anfield tendremos otra de altísimo calibre. Mohamed Salah jugará su último encuentro en Liverpool luego de 9 temporadas y 9 títulos con el club. Un jugador que llegó desde la Roma como un desconocido y se transformó en uno de los grandes ídolos de la historia.

También podría ser el adiós de Arne Slot. El entrenador holandés está bajo la mira, distanciado de muchos de sus jugadores y todo indica que no continuará al mando en la próxima temporada.

Ciudad: Liverpool

Estadio: Anfield Road

Fecha: domingo 24 de mayo

Hora: 11:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 17:00 ESP

Árbitro: Darren England

TV y Streaming - EE.UU: Syfy - México: FOX One, FOX+ - España: DAZN Spain, DAZN4 Spain, Movistar+

Liverpool v Crystal Palace - Premier League | Gareth Copley/GettyImages