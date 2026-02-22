Cómo ver LAFC vs Inter Miami por TV y streaming
La temporada regular 2026 de la Major League Soccer arranca con un auténtico duelo de gigantes. Los Angeles Football Club recibe al flamante campeón de la MLS Cup 2025, Inter Miami CF, en el histórico Los Angeles Memorial Coliseum. Bajo los reflectores de la Jornada 1, Son Heung-min y Lionel Messi protagonizan un choque que va a establecer el pulso competitivo desde el primer fin de semana de la liga.
El conjunto californiano quiere mudar el ambiente de caldera del BMO Stadium al Coliseum para enviar un mensaje contundente a sus rivales: allí mandan los de Negro y Oro. Inter Miami, en cambio, busca dejar claro que su título apenas es el primero de los muchos que esperan conquistar en el futuro.
Así podrás ver este juego, el más atractivo de la jornada por televisión y streaming.
¿A qué hora empieza el LAFC vs Inter Miami?
- Ubicación: Los Angeles, California
- Sede: Los Angeles Memorial Coliseum
- Fecha: sábado 21 de febrero
- Hora de inicio: 21:30 EE.UU. / 20:30 MEX / 03:30 ESP
Cómo ver el LAFC vs Inter Miami por TV y en streaming
Al igual que todos los demás partidos de la MLS, el juego entre LAFC e Inter Miami se podrá ver en Apple TV con el MLS Season Pass en Estados Unidos, México, España y nivel global. Es necesario tener una suscripción activa en la plataforma de streaming para acceder al partido.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
MLS Season Pass
México
MLS Season Pass
España
MLS Season Pass
¿Qué sigue para el Real Madrid y el Barcelona?
Con Son y Denis Bouanga como una de las duplas más explosivas de la liga, Los Angeles Football Club arranca el año con aspiraciones máximas. Después de su enfrentamiento ante las Garzas, el cuadro de California espera sellar su participación en la Concacaf Champions Cup 2026, luego de vencer en la ida de primera ronda al Real España 1-6, mientras que en liga su próximo rival será el Houston Dynamo.
Por su cuenta, el cuadro rosado con la inauguración del Miami Freedom Park en el horizonte y el objetivo de competir por la Copa de Campeones de Concacaf y repetir la MLS Cup, Miami inicia una nueva etapa con un proyecto renovado y rejuvenecido con refuerzos importantes como Dayne St. Clair, Micael, Germán Berterame, entre otros. Después de este juego la siguiente fecha jugarán ante el Orlando City.
