Cómo ver LAFC vs Inter Miami por TV y streaming

La temporada regular 2026 de la Major League Soccer arranca con un auténtico duelo de gigantes. Los Angeles Football Club recibe al flamante campeón de la MLS Cup 2025, Inter Miami CF, en el histórico Los Angeles Memorial Coliseum. Bajo los reflectores de la Jornada 1, Son Heung-min y Lionel Messi protagonizan un choque que va a establecer el pulso competitivo desde el primer fin de semana de la liga.

El conjunto californiano quiere mudar el ambiente de caldera del BMO Stadium al Coliseum para enviar un mensaje contundente a sus rivales: allí mandan los de Negro y Oro. Inter Miami, en cambio, busca dejar claro que su título apenas es el primero de los muchos que esperan conquistar en el futuro.

Así podrás ver este juego, el más atractivo de la jornada por televisión y streaming.

Lionel Messi.

Son Heung-Min.



Un estreno espectacular para la temporada 2026.

Que comience la función. 🎬 pic.twitter.com/vvYtMZqJXi — MLS Español (@MLSes) February 20, 2026

¿A qué hora empieza el LAFC vs Inter Miami?

Ubicación : Los Angeles, California

: Los Angeles, California Sede : Los Angeles Memorial Coliseum

: Los Angeles Memorial Coliseum Fecha : sábado 21 de febrero

: sábado 21 de febrero Hora de inicio: 21:30 EE.UU. / 20:30 MEX / 03:30 ESP

Cómo ver el LAFC vs Inter Miami por TV y en streaming

Bienvenidos, al primer @Walmart Saturday Showdown. 🍿 @SomosLAFC vs. @InterMiamiCF, desde el Coliseo de Los Ángeles ante más de 70mil espectadores.



Míralo por Apple TV (9:30pm ET): https://t.co/XdQdog3nfz pic.twitter.com/dRzdT584yj — MLS Español (@MLSes) February 21, 2026

Al igual que todos los demás partidos de la MLS, el juego entre LAFC e Inter Miami se podrá ver en Apple TV con el MLS Season Pass en Estados Unidos, México, España y nivel global. Es necesario tener una suscripción activa en la plataforma de streaming para acceder al partido.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos MLS Season Pass México MLS Season Pass España MLS Season Pass

Lionel Messi tiene dos temporadas consecutivas siendo el MVP de la MLS | Megan Briggs/GettyImages

Con Son y Denis Bouanga como una de las duplas más explosivas de la liga, Los Angeles Football Club arranca el año con aspiraciones máximas. Después de su enfrentamiento ante las Garzas, el cuadro de California espera sellar su participación en la Concacaf Champions Cup 2026, luego de vencer en la ida de primera ronda al Real España 1-6, mientras que en liga su próximo rival será el Houston Dynamo.



Por su cuenta, el cuadro rosado con la inauguración del Miami Freedom Park en el horizonte y el objetivo de competir por la Copa de Campeones de Concacaf y repetir la MLS Cup, Miami inicia una nueva etapa con un proyecto renovado y rejuvenecido con refuerzos importantes como Dayne St. Clair, Micael, Germán Berterame, entre otros. Después de este juego la siguiente fecha jugarán ante el Orlando City.



