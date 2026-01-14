Como vs Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Milan no quiere perder el rumbo en sus aspiraciones a levarse la Serie A en esta campaña 2025/26 y para eso tendrá que derrotar al Como en esta Jornada 16, equipo que en el Giuseppe Sinigaglia marcha invicto y que dejará el alma para poderse mantener en la zona media de la tabla en búsqueda de puestos europeos.
Ambas escuadras vienen de rescatar empates a un gol el pasado fin de semana, los locales frente al Bologna, mientras que los visitantes contra la Fiorentina, razón por la que ambos estarán hambrientos de triunfo en este encuentro.
La campaña pasada los Lariani apenas llegaron a la máxima categoría, es por eso que se han enfrentado a los neroazzurros apenas en dos ocasiones, en ambas estos se han llevado el triunfo sin mucha holgura: 2-1 y 1-2, respectivamente.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Como vs Milan?
Ciudad: Como, Italia
Fecha: jueves 15 de enero
Horario: 14:45 horas (Estados Unidos), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
Estadio: Giuseppe Sinigaglia
¿Cómo se podrá ver el Como vs Milan en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
DAZN
DAZN y Paramount+
México
ESPN
Disney+
España
DAZN España
DAZN
Últimos cinco partidos
Como
Milan
Como 1-1 Bologna
Fiorentina 1-1 Milan
Pisa 0-3 Como
Milan 1-1 Genoa
Como 1-0 Udinese
Cagliari 0-1 Milan
Lecce 0-3 Como
Milan 3-0 Hellas Verona
Roma 1-0 Como
Napoli 2-0 Milan
Últimas noticias del Como
El Como recibió al Bologna en la pasada jornada de la Serie A en donde el marcador terminó empatado a un gol gracias a Martín Baturina, quien anotó en el 90+4' y con esto los Larianos se mantuvieron invictos en casa en esta campaña con un historial de cinco triunfos y cuatro empates.
Para este partido, Cesc Fábregas no podrá contar con Diao, Addai ni con Morata.
Últimas noticias del Milan
Con el empate in extremis frente a la Fiorentina en la pasada fecha de la Serie A, el Milan mantuvo su racha de invicto que ya se extiende a 18 partidos consecutivos sin derrota en la máxima categoría del balompié italiano. Esto comenzó en la Jornada 1 frente al Cremonese el 23 de agosto del año pasado.
El conjunto rossonero tiene la baja confirmada de Fullkrug por una lesión en un dedo del pie, mientras que Pavlovic es duda.
Posibles alineaciones
Como
Portero: Jean Butez
Defensas: Ignace van der Brempt, Diego Carlos, Marc-Oliver Kempf, Alberto Moreno
Centrocampistas: Mergim Vojvoda, Máximo Perrone, Lucas da Cunha, Jesús Rodríguez
Delanteros: Nico Paz, Anastasios Douvikas
Milan
Portero: Mike Maignan
Defensas: Alexis Saelemaekers, Koni de Winter, Matteo Gabbia, David Odogu, Pervis Estupiñán
Centrocampistas: Rubén Loftus-Cheek, Ardon Jashari, Samuele Ricci
Delanteros: Christian Pulisic, Nkunku
Pronóstico SI
Por extraño que suene, el Como es un equipo de los más regulares del campeonato italiano y rondan la zona de clasificación a puestos europeos, de ahí que no será un partido nada sencillo para los neroazzurros, mismo que podrían sacar adelante pero por una mínima ventaja.
Como 1-2 Milan
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.