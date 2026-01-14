Como vs Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Milan no quiere perder el rumbo en sus aspiraciones a levarse la Serie A en esta campaña 2025/26 y para eso tendrá que derrotar al Como en esta Jornada 16, equipo que en el Giuseppe Sinigaglia marcha invicto y que dejará el alma para poderse mantener en la zona media de la tabla en búsqueda de puestos europeos.

Ambas escuadras vienen de rescatar empates a un gol el pasado fin de semana, los locales frente al Bologna, mientras que los visitantes contra la Fiorentina, razón por la que ambos estarán hambrientos de triunfo en este encuentro.

La campaña pasada los Lariani apenas llegaron a la máxima categoría, es por eso que se han enfrentado a los neroazzurros apenas en dos ocasiones, en ambas estos se han llevado el triunfo sin mucha holgura: 2-1 y 1-2, respectivamente.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Como vs Milan?

Ciudad: Como, Italia

Fecha: jueves 15 de enero

Horario: 14:45 horas (Estados Unidos), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

Estadio: Giuseppe Sinigaglia

¿Cómo se podrá ver el Como vs Milan en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos DAZN DAZN y Paramount+ México ESPN Disney+ España DAZN España DAZN

Últimos cinco partidos

Como Milan Como 1-1 Bologna

10/01/2026 Fiorentina 1-1 Milan

11/01/2026 Pisa 0-3 Como

6/01/2026 Milan 1-1 Genoa

8/01/2026 Como 1-0 Udinese

3/01/2026 Cagliari 0-1 Milan

2/01/2026 Lecce 0-3 Como

27/12/2025 Milan 3-0 Hellas Verona

28/12/2026 Roma 1-0 Como

15/12/2026 Napoli 2-0 Milan

18/12/2026

Últimas noticias del Como

El Como recibió al Bologna en la pasada jornada de la Serie A en donde el marcador terminó empatado a un gol gracias a Martín Baturina, quien anotó en el 90+4' y con esto los Larianos se mantuvieron invictos en casa en esta campaña con un historial de cinco triunfos y cuatro empates.

Para este partido, Cesc Fábregas no podrá contar con Diao, Addai ni con Morata.

Últimas noticias del Milan

Con el empate in extremis frente a la Fiorentina en la pasada fecha de la Serie A, el Milan mantuvo su racha de invicto que ya se extiende a 18 partidos consecutivos sin derrota en la máxima categoría del balompié italiano. Esto comenzó en la Jornada 1 frente al Cremonese el 23 de agosto del año pasado.

ACF Fiorentina v AC Milan - Serie A | DeFodi Images/GettyImages

El conjunto rossonero tiene la baja confirmada de Fullkrug por una lesión en un dedo del pie, mientras que Pavlovic es duda.

Posibles alineaciones

Como

Portero: Jean Butez

Defensas: Ignace van der Brempt, Diego Carlos, Marc-Oliver Kempf, Alberto Moreno

Centrocampistas: Mergim Vojvoda, Máximo Perrone, Lucas da Cunha, Jesús Rodríguez

Delanteros: Nico Paz, Anastasios Douvikas

Milan

Portero: Mike Maignan

Defensas: Alexis Saelemaekers, Koni de Winter, Matteo Gabbia, David Odogu, Pervis Estupiñán

Centrocampistas: Rubén Loftus-Cheek, Ardon Jashari, Samuele Ricci

Delanteros: Christian Pulisic, Nkunku

Pronóstico SI

Por extraño que suene, el Como es un equipo de los más regulares del campeonato italiano y rondan la zona de clasificación a puestos europeos, de ahí que no será un partido nada sencillo para los neroazzurros, mismo que podrían sacar adelante pero por una mínima ventaja.

Como 1-2 Milan

