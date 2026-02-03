¿Cómo y dónde ver el Arsenal vs Chelsea en vivo por TV?

El derbi londinense entre el Arsenal y el Chelsea se disputará en el Emirates Stadium y corresponde a la vuelta de las semifinales de la EFL Cup. Una instancia que no admite errores y que suele ofrecer partidos de alta tensión.

El conjunto gunner llega con la ambición de reafirmar su protagonismo en el fútbol inglés y dar un nuevo paso hacia un título nacional. Mientras los blues buscan consolidar un proyecto que tuvo rendimientos irregulares en los últimos meses, pero que mantiene intacta la ilusión de alcanzar una final.

🔴 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 ⚪️



🆚 Chelsea

🕗 8pm (UK)

🏆 Carabao Cup

🏟️ Emirates Stadium



🤝 @Airwallex pic.twitter.com/BZlwovaR65 — Arsenal (@Arsenal) February 3, 2026

¿A qué hora empieza el Arsenal vs Chelsea?

Ubicación: Londres, Inglaterra

Londres, Inglaterra Estadio: Emirates Stadium

Emirates Stadium Fecha: martes 3 de febrero

martes 3 de febrero Hora de inicio: 15:00 USA, 14:00 MX, 21:00 ESP

¿Cómo ver el Arsenal vs Chelsea por TV y en directo?

El partido podrá seguirse en vivo a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming, dependiendo del país. Las opciones permiten acceder tanto desde TV tradicional como desde dispositivos móviles, computadoras o smart TV.

País Canal de TV y streaming Estados Unidos Paramount+ México ESPN 2 y Disney+

España Sin información

Un duelo que va más allá del resultado

Más allá del pase a la final, el duelo Arsenal vs Chelsea representa un termómetro competitivo para ambos equipos. En una eliminatoria mano a mano, cada detalle puede inclinar la balanza, y el margen de error es mínimo.

Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First Leg | Visionhaus/GettyImages

Con el Emirates como escenario y un boleto a la final en juego, el clásico londinense promete intensidad, clima de copa y una atención especial desde distintos puntos del mundo. El ganador de esta llave esperará por su rival, que saldrá del enfrentamiento entre el Manchester City y el Newcastle.

¿Cuáles son los próximos compromisos del Arsenal y del Chelsea?

El Arsenal afronta en las próximas semanas una seguidilla clave de partidos por la Premier League, con varios cruces que pueden marcar su rumbo en la temporada. El equipo londinense será local ante el Sunderland y el Brentford a comienzos de febrero, antes de visitar al Tottenham en una nueva edición del clásico del norte de Londres. Luego llegará otro duelo de alto impacto frente al Chelsea en el Emirates Stadium, seguido por salidas exigentes ante el Brighton y el Everton. Una racha intensa, con rivales de estilos variados, que pondrá a prueba la regularidad y la profundidad del plantel dirigido por Mikel Arteta.

Por su parte, el Chelsea también tendrá un calendario cargado y sin demasiado margen para el error. Los Blues visitarán al Wolverhampton y al Aston Villa, y recibirán en Stamford Bridge al Leeds United, el Burnley y el Newcastle, además del cruce directo ante el Arsenal como visitante. Estos encuentros serán determinantes para medir el momento del equipo y sus aspiraciones en la liga, especialmente en un tramo donde cada punto empieza a pesar más. La seguidilla de partidos obligará al conjunto de Londres a sostener un alto nivel competitivo tanto fuera como dentro de casa.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE