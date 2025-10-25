La temporada 2025/26 de la Premier League ha traído un presente prometedor para el Manchester United, que logró su tercer triunfo consecutivo tras vencer 4-2 al Brighton en la Jornada 9. Este éxito se debe en gran medida a la destacada actuación de Bryan Mbeumo.

El encuentro disputado en Old Trafford comenzó con gol de Matheus Cunha al minuto 24, quien marcó por primera ocasión para los Red Devils en su carrera. Diez minutos después apareció Casemiro para marcar el dos por cero momentáneo y así nos iríamos hasta el medio tiempo del encuentro.

Inició el segundo tiempo y al minuto 61 llegó el primer gol del camerunés. Todo comenzó con una recuperación de Diego Dalot en el mediocampo; este cedió el balón a Benjamin Sesko, quien habilitó de forma precisa a Bryan Mbeumo. El delantero no dudó y sacó un potente disparo raso desde fuera del área, colándose entre las piernas de Lewis Dunk para vencer al portero rival.







Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Posterior a este tanto llegaron dos anotaciones de las Gaviotas, la primera de Dani Welbeck al 74' y ya en tiempo de compensación apareció un remate de cabeza de Charalampos Kostoulas que terminó en las redes, esto precedido de un tiro de esquina y todo apuntaba a que ahí terminaría el encuentro con un tres por dos que parecía más que justo.

Sin embargo, en el último minuto del agregado apareció Dalot para poner un pase filtrado desde el medio campo, el cual dejó pasar elegantemente Bruno Fernandes para que la pelota llegara a los pies del camerunés, quien se enfiló solo frente al marco y así llegó su doblete en este encuentro.

Dicho gol significó el tercer triunfo consecutivo del equipo, algo que sucedió apenas por primera ocasión desde que llegó Rubén Amorim al banquillo Red Devil, algo que no se veía en la institución desde febrero del 2025 cuanto todavía los dirigía Eric Ten Hag.