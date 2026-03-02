Con dos golazos de Lionel Messi el Inter Miami logra remontada épica en el Clásico del Sol

El Inter Miami hizo la hombrada y remontó el Clásico del Sol en su visita al Inter&Co Stadium ante el Orlando City SC, el conjunto morado se adelantó 2-0 en el marcador en el primer tiempo, unos 45 minutos que fueron para el olvido de la visita.

No obstante, el cuadro de Óscar Pareja no contaba con que el vigente campeón de la MLS Cup 2025 les remontaría el encuentro en la segunda mitad con un doblete de golazos de Lionel Messi y un par de tantos más de Mateo Silvetti y Telasco Segovia para dejar el marcador final 2-4.

Todo indicaba que el equipo de Javier Mascherano se llevaría una derrota más en el arranque de la temporada, pero para su fortuna el equipo respondió y sacó el partido adelante.

Mateo Silvetti with an absolute banger! 🚀🇦🇷@InterMiamiCF cuts the deficit in half at the Florida Derby. pic.twitter.com/wq8EI5RTeG — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

El juvenil argentino Mateo Silvetti ingresó de cambio y puso el primero para The Herons con un tremendo golazo desde afuera del área con un potente disparon con conva para vencer al portero canadiense Maxime Crépeau.

Classic Messi 😱



First goal of 2026 is a beauty! pic.twitter.com/5LcTqqjesM — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

Después vendría el mejor futbolista de la historia y dos veces MVP de la MLS donde marcaría otro golazo desde afuera del área entre la multitud de jugadores que le estorbaban, pero aún así superó al portero rival.

Berterame ➡️ Messi ➡️ Segovia@InterMiamiCF takes the lead late against Orlando in the Florida Derby. pic.twitter.com/Thg1hVENYP — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

Sobre el final del partido vendría otra jugada colectiva, Germán Berterame pisaría línea de fondo y centraría para que Lionel Messi asistiera al juvenil venezolano Telasco Segovia quien marcó el tercero de la noche.

MESSI BURIES THE FREE KICK FOR HIS BRACE! 😱 pic.twitter.com/OY2INMvrHe — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

Y por último, el GOAT podría el último clavo en el ataúd de los Leones para colocar el 2-4 final, con la especialidad de la casa, un golazo de tiro libre que superó la barrera y se metería en el ángulo inferior izquierdo del internacional canadiense. Dicho gol de tiro libre se convirtió en el número 70 de su carrera y en total registra 898 goles, a solo dos tantos más de llegar a los 900.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS