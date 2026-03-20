Con gol de Fernando Gorriarán en los minutos finales, Tigres golea 5-1 al Cincinnati y avanzan a la siguiente ronda

La noche del jueves 19 de marzo del 2026, la cancha del 'Volcán' Universitario fue escenario de un partido memorable. Los Tigres de la UANL recibieron la visita del Cincinnati FC, para el partido correspondiente a la vuelta por los octavos de final de la CONCACAF Champions CUP.

El duelo de ida había acabado 3-0 en favor de los hoy visitantes, en un compromiso complicado para la 'U' de Nuevo León, que arribó a este compromiso apenas unas horas antes de que diera inicio el encuentro.

Para el cotejo de vuelta, Tigres UANL necesitaba ganar por cuatro goles de diferencia para avanzar de forma directa a los cuartos de final. El 3-0 lo enviaba todo a tiempos extras; diferencia de tres, pero con gol de visitante, le daba el pase los de la MLS.

Los dirgidos por Guido Pizarro se pusieron al frente en el marcador desde muy temprano en el partido. En una jugada fenomenal, que acabó en servicio preciso por parte de Jesús Garza, definido puntualmente por Rodrigo: el 'Búfalo' Aguirre, Tigres UANL marcó el 1-0 en favor de los locales.

Tigres UANL v FC Cincinnati - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

Al minuto 10, Ozziel Herrera, que fue abucheado cuando anunciaron su nombre en la alineación titular, puso el 2-0 para Tigres. El conjunto felino siguió luchando, pero no les alcanzó y se fueron al descanso con dicho marcador.

En el segundo tiempo, Ozziel Herrera concretó su doblete al minuto 46. Rodrigo Aguirre hizo lo propio con un golazo al 49, dándole el pase a Tigres a la siguiente ronda, de forma momentánea. Al 65, Denkey descontó para la visita, gol que los clasificaba a los cuartos de final por la CONCACAF Champions CUP.

Ya en la agonía del compromiso, Fernando Gorriarán, quien entró al campo luego de una lesión que lo alejó de las canchas durante un par de semanas, conectó una pelota desde las afueras del área, la cual acabó en el fondo de la portería. La fanaticada auriazul festejó a lo grande y su equipo clasificó a la siguiente ronda, en una noche memorable para la 'U' de Nuevo León.

Tigres UANL v FC Cincinnati - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

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