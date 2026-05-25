Con gol de Rotondi de último minuto, el Cruz Azul vence 2-1 a Pumas y es campeón del Clausura 2026

La noche del domingo 24 de mayo del 2026, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, los Pumas de la UNAM se enfrentaron a la Máquina Celeste de la Cruz Azul para el partido correspondiente a la vuelta de la gran final por el torneo de Clausura 2026.

El encuentro de ida había culminado con un frío empate a cero goles, por lo que, tanto universitarios como cementeros, llegaron al partido de vuelta con la obligación de ganar para así salir campeones, ya que en la final no existe ningún factor de desempate. Da la vuelta olímpica quien gane en los 90 minutos reglamentarios, en el tiempo agregado o en la tanda de penales.

El primer tiempo estaba resultando una calca del duelo de ida. El Cruz Azul era quien estaba generando las jugadas de verdadero peligro, pero poco a poco los Pumas se fueron acomodando mejor dentro del terreno de juego.

Al minuto 30 de la primera mitad, en una jugada que parecía iba a acabar en nada, puesto que Uriel Antuna no halló la manera de perfilarse bien, Robert Morales aprovechó un rebote y sacó un disparo potente desde afuera del área, mandando el esférico al fondo de las redes.

🐾 GOOOOOOOOOOOL DE LOS PUMAS !



⚽️ Pourtant dominés, les Pumas ouvrent le score grâce à Robert Morales !



🇵🇾 Après un contre, le Paraguayen décale Antuna qui finit par la remettre à son attaquant : il place une frappe croisée imparable !



31’ 🐾 1-0 🚂 pic.twitter.com/aDuGMTPT3E — Fútbol mexicano FR 🇲🇽 (@ligamx_fr) May 25, 2026

Cruz Azul, que había sido quien más propuso a lo largo de la serie, recibió un segundo golpe cuando, al minuto 35 de la primera mitad, tan solo cinco minutos después de haber recibido el 1-0, José Paradela tuvo que salir de cambio y en su lugar entró Gabriel: el 'Toro' Fernández, quien, dicho sea de paso, también estaba tocado.

Sin embargo, la historia le tenía preparada una noche de película a los cementeros. En la segunda mitad, Rubén Duarte marcó gol en propia puerta al minuto 53. Y cuando todo parecía destinado a irse a la prórroga, con una interminable lista de futbolistas lesionados, Uriel Antuna comete una falta imprudente cerca de la línea de banda.

De una, el silbante solo marcó la falta y sacó tarjeta amarilla. Pero luego de consultarlo con el VAR, tomo la decidió sacarle la tarjeta roja. En la jugada siguiente, Rotondi, el futbolista que tanto había fallado en encuentros de esta naturaleza, sacó un disparo potente en el área y dejó sin posibilidades a Keylor Navas.

🤯🤯🤯 GOOOOOOOOOOL DE CRUZ AZUL !



😱 Quelques instants après l’exclusion d’Antuna, la Máquina marque grâce à Rotondi et se dirige tout droit vers le titre au bout du temps additionnel !



🤦🏻 Que c’est cruel pour les Pumas…



90+5’ 🐾 1-2 🚂 pic.twitter.com/AKkYbUgr1S — Fútbol mexicano FR 🇲🇽 (@ligamx_fr) May 25, 2026

De esta manera, los cementeros concretaron la remontada y volvieron a salir campeones en la cancha del estadio Olímpico Universitario, aunque ahora el título corresponde a la Liga MX, el campeonato número 10 del conjunto celeste.

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