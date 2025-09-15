Con su gol de esta noche ante Querétaro, Germán Berterame hace historia con Rayados
La tarde del domingo 14 de septiembre, el Club de Fútbol Monterrey se metió a la cancha del estadio La Corregidora, para enfrentar a los Gallos Blancos del Querétaro, en el duelo correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Apertura 2025.
Con gol de Germán Berterame al minuto veinticinco de la primera mitad, el Club de Fútbol Monterrey venció 1-0 a los Gallos Blancos del Querétaro, suma siete triunfos al hilo en lo que va del torneo de Apertura 2025 y son líderes absolutos del campeonato mexicano.
Video: el gol de Germán Berterame con el que Rayados venció 1-0 al Querétaro en la J8 del Apertura 2025
Gracias al tanto de esta noche, el delantero argentino, naturalizado y seleccionado mexicano: Germán Berterame, llega a sesenta anotaciones con la camiseta albiazul, y se convierte en el décimo máximo goleador en la historia del club, dejando atrás a un referente de la sultana del norte: el 'Abuelo' Cruz.
Con la llegada del ex atacante del Manchester United y del Sevilla de España: Anthony Martial, se pensaría que Germán Berterame podría ser enviado a la banca. Sin embargo, al contar ya con cinco goles en ocho jornadas disputadas, Domenec Torrent podría comenzar a dudar.
Se dice que otro de los posibles sacrificados sería el 'Corcho' Rodríguez, pero esto modificaría de forma considerable el dibujo táctico del ex entrenador del Atlético San Luis. Con el correr de los días sabremos qué decide hacer Domenec Torrent con una de las plantillas más poderosas en todo el balompié nacional.
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.