Con tres goles en menos de diez minutos, Cruz Azul y FC Juárez empatan 2-2 en la primera mitad

La noche del viernes 19 de septiembre, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, la Máquina Celeste de la Cruz Azul recibió la visita de los Bravos de Ciudad Juárez, para el partido correspondiente a la jornada número uno por el torneo de Apertura 2025.

Con gol del juvenil Luka Romero en el amanecer del compromiso, los cementeros abrieron el marcador, antes de que se jugara el minuto dos. FC Juárez no se dejó vencer, no obstante, y con goles de Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio le habían remontado a los cementeros.

¡GOOOOOL! ¡ARRIBA JUÁREZ! 🐴🔥



Con este gol de Raymundo Fulgencio, los Bravos ya le dieron la vuelta al partido.



Cruz Azul 1-2 FC Juárezpic.twitter.com/Rux3feQRw8 — Titanes del fútbol MX (@TitanesFutMX) September 20, 2025

Para fortuna de la causa celeste, el 'Toro' Fernández marcó el tanto del empate apenas al minuto veintitrés de la primera mitad. Se esperaba poco de este partido, y está resultando un duelo lleno de emociones.