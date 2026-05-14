Con un hat trick de Lionel Messi, el Inter Miami golea 5-3 al Cincinnati

Lionel Messi es de esa clase de futbolistas que hacen que los aficionados duden realmente sobre el paso del tiempo y si afecta a todos por igual. Porque no es normal que los años transcurran, que leyendas se retiren y promesas emerjan, y, mientras todo eso sucede, el astro rosarino continúe haciendo cosas increíbles.

La tarde del miércoles 13 de mayo del 2026, el Inter Miami, que venía de golear 4-2 al Toronto, se metió al TQL Stadium para enfrentarse al Cincinnati, en busca de una nueva victoria que les permitiera seguir escalando posiciones en su conferencia.

El encuentro lo comenzaron ganando los de Florida, con un gol de Lionel Messi apenas al minuto 24 de la primera mitad. Sin embargo, al 41, por la vía del penal, Kévin Denkey marcó el tanto del empate para el Cincinnati, y al 49, Pavel Bucha puso el 2-1 para el conjunto local.

FC Cincinnati v Inter Miami CF | Jeff Dean/GettyImages

Lionel Messi, al 55, marcó su doblete de la noche y puso el marcador 2-2, pero al 64, Evander le regresó la ventaja al Cincinnati. Todo parecía que iba a quedar así, pero la magia estaba a punto de suceder.

Al minuto 79, Mateo Silvetti puso el 3-3, al 84, Germán Berterame marcó el 4-3 para los de Florida, y ya en la agonía del compromiso, el capitán de la selección nacional de Argentina demostró estar en un nivel superlativo (a semanas de que arranque el Mundial 2026) y concretó su hat trick de la noche, sentenciando, a su vez, el 5-3 en favor del conjunto visitante.

El hat trick logrado por Lionel Messi el día de hoy, es el número 61 en su carrera. Una completa locura para un jugador que, a pesar de haberlo ganado ya todo, tanto a nivel de clubes como de selección, sigue marcando goles a diestra y siniestra. Llegó ya a 910 anotaciones como futbolista profesional. Todo esto, insisto, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Leo Messi has now 61 career hat-tricks. pic.twitter.com/s97VaoyRcn — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 14, 2026

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