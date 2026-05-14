La guía de Congo para el Mundial 2026: los ignorados leopardos exigen respeto

Después de una ausencia de 52 años, Congo vuelve a la Copa del Mundo para reescribir la narrativa alrededor de su selección.

'Los Leopardos', conocidos entonces como Zaire, se convirtieron en el hazmerreír del Mundial 1974 en Alemania Occidental al conceder 14 goles y no meter ninguno en su debut mundialista. Les tomó más de medio siglo y un poco de magia clasificar a la edición 2026.

Los hombres de Sébastien Desabre pueden carecer de experiencia en las grandes ligas, pero Congo llega a este torneo con hambre para demostrar que merece un lugar en el top mundial de este deporte. ¿Qué mejor prueba de fuego que debutar contra los actuales campeones de la UEFA Nations League, Portugal, este 17 de junio?

El camino hacia el Mundial

Record clasificatorio: 9G-2E-2D

Goles a favor / recibidos: 18 / 7

Goleador: Cédric Bakambu (4)

Asistidor: Yoane Wissa (3)

Congo terminó segundo en el Grupo B de la CAF, lo que lo condenó a un repechaje complicado. Los hombres de Desabre tuvieron que derrotar a Camerún y Nigeria en los playoffs africanos antes de enfrentarse a Jamaica en el repechaje entre federaciones. Axel Tuanzebe se vistió de héroe con un gol en tiempo suplementario que les garantizó la clasificación al Mundial.

Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament | Manuel Velasquez - FIFA/GettyImages

El calendario en el Mundial

RIVAL FECHA ESTADIO PORTUGAL 17/6 NRG Stadium COLOMBIA 23/6 Estadio Akron UZBEKISTÁN 27/6 Mercedes Benz Stadium

Entrenador: Sébastien Desabre

Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament | Simon Barber/GettyImages

Experiencia en Mundiales: el francés hace su debut mundialista.

Tiempo dirigiendo a DR Congo: desde 2022.

Aunque le llevó un tiempo, Desabre logró revivir a Congo, convirtiendo a la olvidada nación en un equipo digno del top africano. El francés cambió la cultura en el vestuario e infundió confianza, logrando irrumpir nuevamente en el escenario mundialista.

¿Cómo juega Congo?

Formación preferida: 4-1-4-1

Estilo: híbrido.

Fortalezas: disciplina con fuertes contraataques.

Debilidades: inconsistencia goleadora, inexpertos.

Puede que Congo no tenga grandes nombres en el mediocampo, pero aún así disfruta de largos períodos de posesión protegiendo la pelota con pases precisos y ordenados. Frente a rivales superiores, los hombres de Desabre ceden parte del control para retraerse, aprovechando así huecos y espacios que dejan sus oponentes.

Los jugadores a seguir

Factor X: Yoane Wissa, uno de los jugadores más peligrosos con la camiseta celeste, le brinda a a Congo un olfato goleador y una velocidad vertiginosa al ataque. Con su trabajo incansable y su compostura, este jugador de 29 años se destaca en esta plantilla de desconocidos.

Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament | Manuel Velasquez - FIFA/GettyImages

Revelación: considerado como el futuro del mediocampo congoleño, Noah Sadiki llega con una resistencia excepcional que alimenta su incansable esfuerzo. Ya sea ejerciendo presión, ganando la pelota o dominando duelos, el jugador de 21 años se pone al hombro todo el trabajo sucio del equipo, siempre con una sonrisa.

La equipación que usará el conjunto congoleño

Las camisetas de la DR Congo son fabricadas por Umbro. | Umbr

La camiseta local de Congo, fabricada por Umbro, presenta una base celeste con detalles en rojo que resaltan los números y nombres de los jugadores, con la intención de encarnar a un leopardo poderoso.

La camiseta de visitante es predominantemente blanca, con un estampado celeste en la mitad inferior. La base clara permite que el escudo amarillo brille con sus dos estrellas.

Posible alineación titular

Posible XI de Congo | FootballUser

Desabre se encuentra aliviado por saber que sus mejores jugadores llegan en plena forma. Luego de perderse duelos de la Copa Africana de Naciones por una lesión en la rodilla, Yoane Wissa volvió a la acción tanto para su club como para su nación con tiempo de sobra antes del Mundial .

Tuanzebe también se recuperó de una lesión en el tendón de Aquiles y parece haber recobrado su mejor forma, que demostró en el partido contra Jamaica. Su compañero en la saga, Arthur Masuaku, también se encuentra en plena forma tras sufrir una lesión de tobillo.

Los talentos de la Premier League son pilares del XI ideal, junto al veterano delantero Cédric Bakambu y al lateral Aaron Wan-Bissaka. Estos cinco jugadores aportan liderazgo y una gran experiencia al equipo.

Estado de forma actual

Congo arrancó el año con una dolorosa derrota 1-0 frente a Algeria en un partido de octavos de la Copa Africana de Naciones, disputado sin muchas de sus figuras por lesión. Dos meses después con un XI inicial mucho más fuerte le ganó por 2-0 a Bermuda en un amistoso, antes de derrotar 1-0 a Jamaica en el repechaje interconfederaciones.

A pesar del triunfo, Congo sigue preocupando por su falta de contundencia en el arco rival. 'Los Leopardos' no lograron convertir más de un gol en ocho de sus últimos 10 partidos. Esta falta de eficacia les puede costar caro en el Mundial.

¿Qué podemos esperar de la afición congoleña ?

¿Te preguntas qué tan importante es el fútbol para los congoleños? El país declaró feriado nacional el día luego de que 'Los Leopardos' clasificaron a la Copa del Mundo. Las celebraciones duraron toda la noche, mientras la gente bailó, celebró y lloró al lado de su selección.

Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament | Simon Barber/GettyImages

En el medio de tensiones políticas y conflictos armados, el país puso todo a un costado para celebrar el triunfo nacional. Este apoyo no va a ser distinto durante el verano, cuando los aficionados se junten nuevamente para alentar a sus jugadores… siempre y cuando puedan esquivar los problemas de visado, que por ejemplo privaron a la celebridad nacional, Lumumba Vea, de asistir al partido de repechaje.

Poder teñir los estadios con el celeste de las camisetas nacionales en las tribunas de América del Norte es un sueño para los seguidores de la DR Congo. La afición viaja con su cultura, su orgullo y con muchas canciones listas para alentar, donde se destaca la más reciente, “Cristiano Ronaldo es el próximo”.

Lo que el país espera

Haberse clasificado para el Mundial ya es todo un logro para Congo. Desde ya que los fans esperan que el equipo se destaque, pero no están esperando un milagro triunfal.

En cambio, las expectativas para los hombres de Desabre se centran en momentos clave, como que marque su primer gol o consiga su primera victoria en un Mundial. Pasar de la fase de grupos sería un logro monumental para la nación africana, uno que los fans celebrarían como un trofeo, pero están en un grupo difícil y necesitarán fútbol y suerte para pasar.

Y finalmente...

A quién no quiere enfrentarse Congo: Senegal

Una estadística que define a Congo: la timidez de 'Los Leopardos' frente al arco ha provocado que solo se hayan marcado dos o más goles en dos de sus últimos 10 partidos.

Si todo sale mal: la culpa recaerá en la inexperiencia del equipo contra selecciones no africanas.

¿Qué va a decir todo el mundo si Congo queda eliminada en fase de grupos? Congo se despide de su sueño mundialista.