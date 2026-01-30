¿Contra quién jugará el Real Madrid en los Playoffs de la Champions League 2025/26?

El Real Madrid continúa buscando su 16º título de la Liga de Campeones, lo que sería todo un récord, mientras se prepara para otro encuentro con el Benfica en los Playoffs.

El Madrid parecía destinado a avanzar automáticamente a los octavos de final después de comenzar la última ronda de partidos en el tercer lugar, pero su triste derrota por 4-2 ante el equipo de José Mourinho significa que tendrán que luchar en los playoffs después de quedar fuera de los ocho primeros por completo.

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Gualter Fatia/GettyImages

El sorteo del viernes ofrecía la posibilidad de un reencuentro inmediato entre ambos equipos, y el destino no decepcionó, ya que el Madrid se las verá con el Benfica en los Playoffs de febrero .

Los Blancos nunca pueden ser descartados en la competición europea, pero su tropiezo significa que ahora deben afrontar dos encuentros no deseados que se sumarán a un calendario ya agotador.

¿Cuándo se juegan los Playoffs de la Champions League?

El equipo de Arbeloa no tendrá mucho tiempo para lamer las heridas de su brutal derrota en el Estádio da Luz y tendrá que hacer otro viaje al famoso lugar para el partido de ida el 17/18 de febrero .

Gracias a su condición de cabeza de serie, el Madrid tuvo la ventaja de jugar el partido de vuelta ante su afición en el Bernabéu. Ese partido está programado para la semana siguiente, el 24/25 de febrero .