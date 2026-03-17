¿Contra quién jugaría el París Saint-Germain en cuartos de final de la UEFA Champions League?

El París Saint-Germain aplastó al Chelsea con un global de 8-2 y se metió entre los mejores ocho de europa, esperando por su rival de cuartos de final de la UEFA Champions League en la jornada del miércoles.

Su contrincante será el ganador de la serie entre Liverpool y Galatasaray, con victoria de los turcos por la mínima con gol de Mario Lemina en la ida celebrada en Estambul hace una semana. Los Reds tienen margen para dar vuelta la historia en Anfield, pero claro está que los dirigidos por Okan Buruk son un hueso duro de roer.

Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Burak Kara - UEFA/GettyImages

El historial entre franceses e ingleses es parejo, con dos victorias por lado y sin empates, mientras que ante los turcos el PSG ostenta una ventaja de tres triunfos contra uno solo de su eventual rival de cuartos de final.

La última vez que el PSG se enfrentó al Liverpool fue en los octavos de final de la temporada pasada, donde ambos se impusieron por la mínima de visitante y los de Luis Enrique ganaron por penales en Anfield.

Para encontrar el último antecedente de los parisinos contra el Galatasaray hay que remontarse a la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2019/20, cuando los por entonces comandados por Thomas Tuchel se impusieron 5-0 en el Parque de los Príncipes (Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappé y Cavani).

Liverpool FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El PSG está puntero de la Ligue 1 al cierre de la jornada 26 con un punto de ventaja sobre el Lens y un partido menos, por lo que puede aumentar a cuatro la diferencia cuando dispute su encuentro contra el Nantes. En la etapa de liguilla de la UEFA Champions League terminó 11° y superó sin atenuantes al AS Mónaco, ganándose así el privilegio de disputar los octavos de final.