Copa de Campeones de la Concacaf 2026: lista completa de partidos

El Inter de Miami de Lionel Messi y el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller descubrieron sus posibles caminos hacia la final
La Copa de Campeones de la Concacaf se le ha escapado por ahora a Lionel Messi
La Copa de Campeones de la Concacaf se le ha escapado por ahora a Lionel Messi | Icon Sportswire/GettyImages

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 se perfila como una de las ediciones más competitivas de los últimos años.

Tras su triunfo en la Copa MLS, el Inter de Miami de Lionel Messi ha declarado públicamente su intención de sumar un título continental a su creciente palmarés.

Thomas Müller ahora podrá jugar en la competición, impulsando los esfuerzos de Vancouver Whitecaps por vengar su humillante derrota en la final de 2025 ante Cruz Azul, que busca convertirse en el primer equipo en una década en defender este título.

El Club América fue el último equipo en lograr esta hazaña y aspira a sumar otra corona de la confederación a su abultado palmarés, mientras que el también gigante mexicano Monterrey intentará triunfar incluso sin Sergio Ramos.

Toluca, que regresa a esta competición, avanza directo a los Octavos de Final por su condición de campeón del Clausura 2025. Otros equipos mexicanos que recibieron este beneficio son Cruz Azul, América y Tigres.

Por su parte, el Inter de Miami de Lionel Messi también entró directo a los octavos como campeón de la MLS, y en la gerencia aseguran que harán lo posible para que el argentino sume el título que le falta.

“La meta de este club para el 2026 será ganar la Concachampions, y obviamente quiero ir con un once súper cargado”, dijo a la prensa uno de los propietarios del Inter Miami, Jorge Mas.

La competición no arranca hasta febrero del año que viene, pero cada club conoció sus posibles rutas a la final en el sorteo de diciembre. Ese prolongado evento fue copresentado por el exdefensor de la selección masculina de Estados Unidos, Alexi Lalas, quien mostró una extraña mezcla de entusiasmo desenfrenado y desdén manifiesto, todo ello en un contexto de confusión desafiante.

“¿En serio?”, preguntó Lalas tras afirmar con precisión que se trataba de un torneo de eliminación directa. “¡Me pidieron que lo leyera, así que debe ser cierto!”.

Para quienes esperan estar un poco menos confundidos que Lalas, aquí tienen todo lo que necesitan saber sobre el calendario del torneo.

Calendario 2026

Ronda

Fechas del partido de ida

Fechas del partido de vuelta

Primera Ronda

Feb. 3–5, Feb. 17–19

Feb. 10–12, Feb. 24–26

Octavos de final

Marzo 10–12

Marzo 17–19

Cuartos de final

Abril 7–9

Abril 14–16

Semifinales

Abril 28–30

Mayo 5–7

Final

Mayo 30

--

Primera Ronda

Número de enfrentamiento de la primera ronda

Equipo 1

Equipo 2

1

Pumas UNAM

San Diego FC

2

LA Galaxy

Sporting SM

3

Cruz Azul

Vancouver FC

4

Monterrey

CSD Xelajú

5

LAFC

Real España

6

Nashville

Atlético Ottawa

7

Club América

Olimpia

8

Philadelphia Union

Defence Force

9

Tigres UANL

Forge FC

10

FC Cincinnati

O&M FC

11

Vancouver Whitecaps

CS Cartaginés

Octavos de final

Número de enfrentamiento de octavos de final

Equipo 1

Equipo 2

1

Toluca

Pumas UNAM o San Diego FC

2

Mount Pleasant

LA Galaxy o Sporting SM

3

Cruz Azul o Vancouver FC

Monterrey o CSD Xelajú

4

LD Alajuelense

LAFC o Real España

5

Inter de Miami

Nashville o Atlético Ottawa

6

Club América o Olimpia

Philadelphia Union o Defence Force

7

Tigres UANL o Forge FC

FC Cincinnati o O&M FC

8

Seattle Sounders

Vancouver Whitecaps o CS Cartaginés

Cuartos de final

Número de enfrentamiento de cuartos de final

Equipo 1

Equipo 2

1

Ganador 1 Octavos

Ganador 2 Octavos

2

Ganador 5 Octavos

Ganador 4 Octavos

3

Ganador 5 Octavos

Ganador 6 Octavos

4

Ganador 7 Octavos

Ganador 8 Octavos

Semifinales

Número del enfrentamiento de semifinales

Equipo 1

Equipo 2

1

Ganador 1 Cuartos

Ganador 2 Cuartos

2

Ganador 3 Cuartos

Ganador 4 Cuartos

Final

Fecha

Equipo 1

Equipo 2

Mayo 30, 2026

Ganador Semifinal 1

Ganador Semifinal 2

Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.

