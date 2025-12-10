Copa de Campeones de la Concacaf 2026: lista completa de partidos
La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 se perfila como una de las ediciones más competitivas de los últimos años.
Tras su triunfo en la Copa MLS, el Inter de Miami de Lionel Messi ha declarado públicamente su intención de sumar un título continental a su creciente palmarés.
Thomas Müller ahora podrá jugar en la competición, impulsando los esfuerzos de Vancouver Whitecaps por vengar su humillante derrota en la final de 2025 ante Cruz Azul, que busca convertirse en el primer equipo en una década en defender este título.
El Club América fue el último equipo en lograr esta hazaña y aspira a sumar otra corona de la confederación a su abultado palmarés, mientras que el también gigante mexicano Monterrey intentará triunfar incluso sin Sergio Ramos.
Toluca, que regresa a esta competición, avanza directo a los Octavos de Final por su condición de campeón del Clausura 2025. Otros equipos mexicanos que recibieron este beneficio son Cruz Azul, América y Tigres.
Por su parte, el Inter de Miami de Lionel Messi también entró directo a los octavos como campeón de la MLS, y en la gerencia aseguran que harán lo posible para que el argentino sume el título que le falta.
“La meta de este club para el 2026 será ganar la Concachampions, y obviamente quiero ir con un once súper cargado”, dijo a la prensa uno de los propietarios del Inter Miami, Jorge Mas.
La competición no arranca hasta febrero del año que viene, pero cada club conoció sus posibles rutas a la final en el sorteo de diciembre. Ese prolongado evento fue copresentado por el exdefensor de la selección masculina de Estados Unidos, Alexi Lalas, quien mostró una extraña mezcla de entusiasmo desenfrenado y desdén manifiesto, todo ello en un contexto de confusión desafiante.
“¿En serio?”, preguntó Lalas tras afirmar con precisión que se trataba de un torneo de eliminación directa. “¡Me pidieron que lo leyera, así que debe ser cierto!”.
Para quienes esperan estar un poco menos confundidos que Lalas, aquí tienen todo lo que necesitan saber sobre el calendario del torneo.
Calendario 2026
Ronda
Fechas del partido de ida
Fechas del partido de vuelta
Primera Ronda
Feb. 3–5, Feb. 17–19
Feb. 10–12, Feb. 24–26
Octavos de final
Marzo 10–12
Marzo 17–19
Cuartos de final
Abril 7–9
Abril 14–16
Semifinales
Abril 28–30
Mayo 5–7
Final
Mayo 30
--
Primera Ronda
Número de enfrentamiento de la primera ronda
Equipo 1
Equipo 2
1
Pumas UNAM
San Diego FC
2
LA Galaxy
Sporting SM
3
Cruz Azul
Vancouver FC
4
Monterrey
CSD Xelajú
5
LAFC
Real España
6
Nashville
Atlético Ottawa
7
Club América
Olimpia
8
Philadelphia Union
Defence Force
9
Tigres UANL
Forge FC
10
FC Cincinnati
O&M FC
11
Vancouver Whitecaps
CS Cartaginés
Octavos de final
Número de enfrentamiento de octavos de final
Equipo 1
Equipo 2
1
Toluca
Pumas UNAM o San Diego FC
2
Mount Pleasant
LA Galaxy o Sporting SM
3
Cruz Azul o Vancouver FC
Monterrey o CSD Xelajú
4
LD Alajuelense
LAFC o Real España
5
Inter de Miami
Nashville o Atlético Ottawa
6
Club América o Olimpia
Philadelphia Union o Defence Force
7
Tigres UANL o Forge FC
FC Cincinnati o O&M FC
8
Seattle Sounders
Vancouver Whitecaps o CS Cartaginés
Cuartos de final
Número de enfrentamiento de cuartos de final
Equipo 1
Equipo 2
1
Ganador 1 Octavos
Ganador 2 Octavos
2
Ganador 5 Octavos
Ganador 4 Octavos
3
Ganador 5 Octavos
Ganador 6 Octavos
4
Ganador 7 Octavos
Ganador 8 Octavos
Semifinales
Número del enfrentamiento de semifinales
Equipo 1
Equipo 2
1
Ganador 1 Cuartos
Ganador 2 Cuartos
2
Ganador 3 Cuartos
Ganador 4 Cuartos
Final
Fecha
Equipo 1
Equipo 2
Mayo 30, 2026
Ganador Semifinal 1
Ganador Semifinal 2
