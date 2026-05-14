La guía de Corea del Sur para el Mundial 2026: los 'Guerreros Taegeuk' lideran la ofensiva asiática

En lo que a las selecciones asiáticas respecta en la Copa del Mundo, ninguna nación tuvo la consistencia ni el éxito de Corea del Sur.

Incluyendo el torneo de 2026 en América del Norte, los 'Guerreros Taegeuk' participarán por duodécima vez, cuatro más que su rival más cercano, Japón, mientras que su cuarto puesto como anfitriones en 2002 sigue siendo la mejor actuación de cualquier equipo del continente.

FUSSBALL: WM 2002 in JAPAN und KOREA, ESP - KOR 3:5 n.E. | Andreas Rentz/GettyImages

Repetir esa hazaña puede ser un reto esta vez, pero un grupo favorable con México, Sudáfrica y la República Checa, rivales sólidos pero vencibles, sumado a una Eliminatoria sin contratiempos, ha alimentado un optimismo sobre la capacidad del equipo de Hong Myung-bo para sobresalir.

El camino hacia el Mundial

Record clasificatorio: 11G-5E-0P

Goles a favor / recibidos: 40 / 8

Goleador: Son Heung-min (10)

Asistidor: Lee Kang-in (6)

Corea del Sur superó su eliminatoria con facilidad, avanzando a través de dos fases de grupos sin perder un solo partido. El equipo de Hong Myung-bo ganó 11 de sus 16 encuentros y empató los cinco restantes, convirtiéndose en el único equipo del continente en clasificarse invicto.

Hacer goles les salió natural, con la impresionante cifra de 40 tantos durante la fase eliminatoria. El veterano delantero Son Heung-min fue la principal amenaza goleadora, mientras que Lee Kang-in, del Paris Saint-Germain, fue el asistente en la mayoría de las ocasiones.

South Korea v Ivory Coast - International Friendly | Marc Atkins/GettyImages

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO REPÚBLICA CHECA 11/6 Estadio Akron MÉXICO 18/6 Estadio Akron SUDÁFRICA 24/6 Estadio BBVA

Entrenador: Hong Myung-bo

South Korea v Ivory Coast - International Friendly | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Experiencia en Mundiales: fue el entrenador de Corea del Sur en el Mundial 2014.

Tiempo dirigiendo a Corea del Sur: desde 2025

Hong Myung-bo está en su segunda etapa como entrenador de Corea del Sur, tras haber dirigido al equipo en el Mundial de 2014, donde renunció después de la eliminación sin conseguir ninguna victoria.

Esta vez, los resultados y el rendimiento, mejoraron. El ex defensor de LA Galaxy mostró mayor disposición a convocar a jugadores en buena forma y a permitir que su equipo ataque con más libertad.

Dicho esto, sigue priorizando los resultados sobre el estilo. Este enfoque no convenció a todos los aficionados, algunos de los cuales consideran que sigue siendo demasiado cauteloso, lo que incluso ha provocado abucheos en los últimos partidos amistosos.

¿Cómo juega Corea del Sur?

Formación preferida: 3-4-3.

Estilo: defensa sobre ataque.

Fortalezas: jugadores de elite y una sólida defensa.

Debilidades: laterales sin experiencia, dependencia excesiva de jugadores de elite.

El equipo de Hong suele jugar con una línea defensiva de tres, aunque en la práctica a menudo se asemeja a una de cinco, con los laterales retrasados ​​en lugar de proyectarse constantemente al ataque. Esta estructura defensiva dificulta que le lleguen al arco, pero también puede limitar las opciones ofensivas de Corea del Sur.

FBL-FRIENDLY-AUT-KOR | JOE KLAMAR/GettyImages

En el último tercio del campo, los 'Guerreros Taegeuk' dependen en gran medida de Son Heung-min y Lee Kang-in, que juegan por las bandas alrededor de un delantero centro. Ambos tienen movimientos fluidos, se internan hacia el centro, se abren a las bandas y combinan eficazmente, lo que convierte al equipo en una amenaza constante.

Sin embargo, cuando los rivales logran contenerlos, Corea del Sur puede tener dificultades para generar creatividad y marcar goles.

Los jugadores a seguir

Factor X: aunque se encuentra en la recta final de su carrera, Son Heung-min sigue siendo el talismán de Corea del Sur. El delantero del Los Angeles FC tiene la habilidad para desequilibrar cualquier defensa del fútbol mundial y está decidido a redimirse tras el decepcionante Mundial de 2022.

Mexico v South Korea - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Revelación: si Son representa el presente de Corea del Sur, Yang Min-hyeok es su futuro. Este joven y explosivo extremo, dotado además de un gran olfato goleador, batió récords en la K League antes de ser fichado por el Tottenham Hotspur, precisamente el antiguo club de Son, en 2024.

La equipación que usará el conjunto surcoreano

Equipación de Corea del Sur para la Copa del Mundo | Nik

La camiseta de Corea del Sur es de un rojo vibrante, con un sutil estampado de camuflaje de tigre entretejido en el diseño, mientras que la segunda equipación se inspira en la flor nacional del país, el mugunghwa, con una base principalmente violeta y detalles florales.

Posible alineación titular

Posible XI de Corea del Sur | FootballUser

Todas las miradas estan puestas en la delantera de Corea del Sur, que sin duda va a contar con Son y Lee. El delantero del Wolverhampton Wanderers, Hwang Hee-chan, es probablemente quien lidere el ataque, aunque el delantero del Beşiktaş, Oh Hyeon-gyu, es otra opción.

En el mediocampo, se espera que Paik Seung-ho del Birmingham City y Kim Jin-gyu del Jeonbuk Hyundai Motors sean titulares, con Lee Tae-seok y Kim Moon-hwan como laterales.

En defensa, el veterano Kim Seung-gyu sigue siendo el número uno del país, mientras que Kim Min-jae del Bayern Múnich será el pilar de la zaga en una defensa de tres.

Estado de forma actual

Corea del Sur estuvo muy activa desde que finalizó su eliminatoria en junio de 2025, disputando numerosos partidos amistosos con resultados dispares.

Por un lado, el equipo de Hong ha vencido a selecciones como Ghana, Bolivia, Paraguay y Estados Unidos, y empatado con México, rival en la fase de grupos. Por otro lado, sufrió duras derrotas ante Brasil y Costa de Marfil.

Este rendimiento sugiere que Corea del Sur debería ser lo suficientemente fuerte como para superar la fase de grupos, pero podría tener dificultades contra rivales más fuertes en las rondas posteriores.

¿Qué podemos esperar de la afición surcoreana ?

Puede que hace poco hayan abucheado a su entrenador, pero la afición surcoreana dista mucho de ser pesimista; por lo general, tienden a ser más reservados que la mayoría.

Soccer - International Friendly - Ivory Coast v South Korea - Loftus Road | Adam Davy - EMPICS/GettyImages

Eso no significa que no muestren su apoyo a su manera: prepárense para ver maquillaje creativo, muchas banderas nacionales, congas después de los goles y un mar de rojo en las tribunas.

El país también cuenta con una de las mayores proporciones de fans mujeres, ​​lo que la convierte en una de las aficiones más progresistas e inclusivas del mundo.

Lo que el país espera

Gracias a su sólida Eliminatoria y a un grupo relativamente favorable, los aficionados surcoreanos deberían ser optimistas y creer que el equipo, como mínimo, podrá superar la fase de grupos este torneo, e incluso llegar más lejos.

Sin embargo, existen preocupaciones sobre las dificultades de Corea del Sur ante rivales más fuertes y la excesiva dependencia de Son y Lee. Si ambos están en plena forma, no hay razón para que no puedan dar alguna sorpresa.

Y finalmente …

A quién no quiere enfrentarse Corea del Sur: Japón

Una estadística que define a Corea del Sur: Hong Myung-bo solo perdió un partido oficial durante su segunda etapa al frente del equipo.

Si todo sale mal: lo van a abuchear a Hong.

¿Qué va a decir todo el mundo si Corea del Sur queda eliminada en fase de grupos? Se tendrían que haber enfocado más en el ataque.