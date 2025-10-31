Cremonese vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Este sábado 1° de noviembre, Cremonese y Juventus se medirán en la Serie A 2025/26 en el estadio Giovanni Zini de Cremona. El duelo marcará un momento clave para ambos equipos.
El Cremonese buscará conseguir su segunda victoria al hilo, mientras que la Juventus intentará retomar el rumbo bajo la dirección de Luciano Spalletti, recién llegado al banquillo.
Los aficionados esperan un encuentro competitivo, con emociones en ambos lados, en el que la Vecchia Signora intentará mostrar su estilo ofensivo y así recuperar la confianza tras una racha irregular.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cremonese vs Juventus?
- Ciudad: Cremona, Italia
- Fecha: sábado 1° de noviembre
- Horario: 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
- Estadio: Giovanni Zini
¿Cómo se podrá ver el Cremonese vs Juventus en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Sin transmisión
DAZN, Amazon Prime, Paramount+
México
ESPN
Disney+
España
DAZN
DAZN
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos de Cremonese
Rival
Resultado
Competición
Genoa
0-2 V
Serie A
Atalanta
1-1
Serie A
Udinese
1-1
Serie A
Inter
4-1 D
Serie A
Como
1-1
Serie A
Últimos cinco partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
Udinese
3-1 V
Serie A
Lazio
1-0 D
Serie A
Real Madrid
1-0 D
UEFA Champions League
Como
2-0 D
Serie A
Milán
0-0
Serie A
Últimas noticias del Cremonese
El Cremonese consiguió una valiosa victoria en la Serie A 2025/26 al imponerse 2-0 al Genoa, resultado que confirmó su buen momento y agravó la crisis del rival. El equipo dirigido por Patrick Vieira no pudo frenar el ímpetu del Cremonese, que desde el inicio mostró superioridad.
Federico Bonazzoli fue la figura del partido al marcar un doblete a los minutos 4 y 49, guiando a su equipo a un triunfo contundente. Con este resultado, el Cremonese sumó tres puntos importantes en la clasificación, mientras que el Genoa, con el mexicano Johan Vásquez en el campo, continúa sin conocer la victoria tras nueve jornadas.
Últimas noticias de la Juventus
El futbol italiano vive un momento interesante, con el regreso de Luciano Spalletti a la Serie A como nuevo técnico de la Juventus, tras la destitución de Igor Tudor.
El estratega de 66 años, campeón del Scudetto con el Napoli en 2023, firmó hasta junio de 2026, con renovación automática si clasifica a la Champions.
Presentado tras el duelo ante Udinese, todo parece indicar que debutará frente al Cremonese. Su estilo ofensivo buscará devolver identidad al club, hoy séptimo, con una sola victoria en los últimos ocho partidos. Giorgio Chiellini fue clave en su llegada. Spalletti asume el cargo frente a una Juve presionada, con un calendario exigente y la misión de reimpulsarla hacia la élite del fútbol mundial.
Posibles alineaciones del Cremonese vs Juventus
Juventus
- Portero: Mattia Perin
- Defensas: Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly
- Centrocampistas: Francisco Conceição, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Andrea Cambiaso
- Delanteros: Dusan Vlahovic y Jonathan David
Cremonese
- Portero: Silvestri
- Defensas: Terracciano, Baschirotto, Bianchetti
- Centrocampistas: Zerbin, Bondo, Grassi, Payero, Pezzella
- Delanteros: Bonazzoli, Johnsen
Pronóstico SI
Aunque el Cremonese llega motivado y jugando en casa, la experiencia y calidad de la Juventus, junto con la motivación de Spalletti en su debut, inclinan la balanza a favor del visitante. Se espera un partido cerrado, con pocas ocasiones claras, pero con la Vecchia Signora controlando el mediocampo y mostrando su estilo ofensivo. Por ello, el pronóstico apunta a una victoria ajustada de la Juventus, suficiente para sumar tres puntos y recuperar confianza de cara a los próximos encuentros.
Cremonese 0-1 Juventus
