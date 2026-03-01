Cremonese vs Milán: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana se disputará la correspondiente Jornada 27 de la Serie A entre el Cremonese y el AC Milán. El cuadro rossonero buscará mantenerse como escolta del Internazionale en búsqueda de conquistar el scudetto.

El conjunto de San Siro viene de dos partidos seguidos sin ganar, un empate y una derrota, pero aún así son sublideres con 54 unidades, producto de 15 triunfos, nueve empates y dos derrota. Mientras que, el cuadro del Cremonese se está jugando la permanencia en Primera División y son el sitio 17 de la clasificación con 24 puntos originado de cinco victorias, nueve empates y 12 derrotas.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para ambos clubes en su lucha por prevalecer en lo más alto de la tabla general y tener esperanza de seguir compitiendo por el título o mantenerse en el máximo circuito.

¿A qué hora se juega el Cremonese vs Milán?

Ciudad : Cremona, Italia

: Cremona, Italia Estadio : Stadio Giovanni Zini

: Stadio Giovanni Zini Fecha : domingo 1 de marzo

: domingo 1 de marzo Hora: 06:30 EE.UU (Este), 05:30 MEX, 12:30 ESP

El Stadio Giovanni Zini será sede del partido | Image Photo Agency/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Cremonese vs Milán (últimos cinco partidos)

Cremonese : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Milán: 0

Último partido entre ambos: 23/08/25 - Milán 1-2 Cremonese - Serie A

Últimos 5 partidos

Cremonese Milán Roma 2-0 Cremonese 22/02/26 Milán 0-1 Parma 22/02/26 Cremonese 0-0 Genoa Milán 1-1 Como 18/02/26 Atalanta 2-1 Cremonese 09/02/26 Pisa 1-2 Milan 13/02/26 Cremonese 0-2 Inter 01/02/26 Bolonia 0-3 Milan 03/02/26 Sassuolo 1-0 Cremonese 25/01/26 Roma 1-1 Milan 25/01/26

¿Cómo ver el Cremonese vs Milán por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One México ESPN Mexico y Disney+ Premium Mexico España DAZN Spain

Últimas noticias de Cremonese

Roma viene de golear al Cremonese por 3-0 en la fecha 26 de la Serie A 2025-26 con los tantos de Bryan Cristante, Evan N'Dicka y Niccolo Pisilli.

Con esa derrota el cuadro del Cremonese ha perdido cuatro de sus últimos cinco compromisos y está a un escalón de los puestos de descenso.

Posible alineación de Cremonese (3-5-2): Emil Audero; Filippo Terracciano, Francesco Folino, Sebastiano Luperto; Alessio Zerbin, Morten Thorsby, Martín Payero, Youssef Maleh, Giuseppe Pezzella; Antonio Sanabria y Federico Bonazzoli.

Últimas noticias de Milán

Santigo Giménez cerca de volver a jugar | DeFodi Images/GettyImages

El delantero mexicano Santiago Giménez volverá a ser evaluado por el cuerpo médico del AC Milan en los próximos días. El objetivo es claro: definir cuándo podrá regresar a las canchas y conocer su panorama rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La información fue publicada por el medio especializado Milan News, que detalla que el delantero se someterá a nuevas pruebas médicas la próxima semana. Si los resultados son favorables, el club comenzará a planificar su rehabilitación con miras a su regreso oficial.

En un primer momento, se proyectó su regreso para marzo. Sin embargo, el calendario dependerá de los resultados médicos que obtenga la próxima semana.

Posible alineación de Milán (3-5-2): Mike Maignan; Fikayo Tomori, Koni de Winter, Davide Bartesaghi; Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek, Luka Modrić, Adrien Rabiot, Pervis Estupiñán; Rafael Leão y Christian Pulisic.

Pronóstico SI Fútbol

El Milán no pudo acortar distancias en las últimas dos jornadas ante el Calcio Como y Parma, pero siguen como escoltas de Internazionale, pero ya a 10 puntos de desventaja, por lo tanto ya no pueden permitirse dejando escapar unidades, de lo cntrario prácticamente pueden despedirse del scudetto frente a su acérrimo rival. Ante un rival sumamente endeble que se juega el descenso no será un regaló, pero deberían vencerlos sin problemas.

Cremonese 0-2 Milán.

