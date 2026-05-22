''Creo que ya debería haberse retirado'', declara Wayne Rooney sobre Cristiano Ronaldo

Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo fueron compañeros en el Manchester United, juntos ganaron cosas importantes y son, sin lugar a dudas, de los futbolistas más queridos entre los aficionados de los Red Devils.

Sin embargo, las declaraciones que dio el día de hoy el ex seleccionado inglés sobre el nivel actual de Cristiano Ronaldo, pese a que ganó hace unas cuantas horas su primera Liga Saudí con el Al-Nassr, marcando un doblete, seguro dividirá opiniones entre los hinchas.

Algunos estarán de acuerdo con Wayne Ronney, puesto que el tiempo no perdona ni a los mejores del mundo. Otros, saltarán en defensa del ex Real Madrid, apegándose a la gran entrega y profesionalismo que hacen, del portugués, un elemento distinto en la historia del fútbol.

Esto fue lo que dijo Wayne Ronney, y que ha incenciado el debate en las redes sociales:

Liverpool v Manchester United | Bryn Lennon/GettyImages

Sin faltarle el respeto, pero honestamente… a nadie le importa realmente la Liga Saudí fuera de los debates en redes sociales. Cristiano tiene un año más que yo y, si soy sincero, creo que ya debería haberse retirado. Ni siquiera entiendo por qué sigue exigiendo tanto de sí mismo en esta etapa.



La gente se enfadará porque es Ronaldo y tiene millones de fans leales, pero a veces en realidad veo partidos de la Liga Saudí, especialmente los grandes juegos, y Cristiano ya no es el jugador que la gente finge que es. No domina los partidos, no controla los juegos, e incluso los goles fáciles de remate se le están volviendo difíciles. La mayor parte del tiempo, ahora el equipo lo lleva a él en lugar de al revés.



Ganar otro trofeo allí no cambia de repente la historia del fútbol. El último trofeo significativo que la gente celebró en serio de él probablemente fue durante sus días en la Juventus, e incluso entonces las expectativas eran completamente diferentes. De verdad no entiendo por qué cada cosa que hace ahora se trata como el mayor logro de la historia.



Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, nadie puede borrar eso. Pero el fútbol avanza. La edad alcanza a todos eventualmente, incluso a las leyendas, y a veces saber cuándo parar también es parte de la grandeza Wayne Ronney.

El Mundial 2026 será una oportunidad de oro para que Cristiano Ronaldo le demuestre a Wayne Ronney y a todos sus detractores que aún se encuentra en un gran nivel como futbolista, y que tiene las condiciones necesarias para llevar a su selección a lo más alto.

Con Portugal, en 2026, Cristiano Ronaldo intentará emular lo conseguido por Lionel Messi en Qatar 2022, para así escribir un nuevo capítulo en una de las rivalidades más enigmáticas de todos los tiempos.

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