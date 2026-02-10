Cristiano pone fin a la huelga y vuelve a la cancha con el Al Nassr

Cristiano Ronaldo volverá a jugar este sábado con Al Nassr, después de varios días marcados por tensión interna y una ausencia que no pasó desapercibida.

El portugués se había ausentado en dos partidos consecutivos: el triunfo ante Al Riyadh (1-0) y el clásico frente a Al Ittihad (2-0), dos victorias importantes que, sin embargo, quedaron opacadas por el ruido que generó la ausencia del máximo referente del plantel.

En un primer momento, la situación se interpretó como un desacuerdo de Ronaldo con la política de fichajes impulsada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), organismo clave en el armado de varios equipos de la liga. Cristiano habría considerado que esas decisiones debilitaban el proyecto deportivo de Al Nassr, y su ausencia funcionó como un mensaje directo.

Pero, según el A Bola, el trasfondo era aún más delicado: la protesta también incluía el reclamo por retrasos en el pago de salarios a empleados y colaboradores del club. Un gesto que fue leído como una señal de liderazgo puertas adentro, y que elevó el conflicto a una dimensión institucional.

Pagos al día y cambios internos

Cristiano Ronaldo, Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro League | Anadolu/GettyImages



Ese segundo punto habría sido el verdadero detonante para destrabar la crisis. A Bola asegura que Al Nassr ya saldó los impagos pendientes, lo que permitió que Ronaldo tomara la decisión de volver como señal de buena voluntad.

Además, hubo otro movimiento clave: los portugueses José Semedo (director general) y Simão Coutinho (director deportivo) recuperaron atribuciones que les habían sido “congeladas” a fines de diciembre, lo que los había dejado al margen de decisiones importantes, especialmente en el mercado de pases.

Con el escenario más ordenado, Cristiano reaparecerá este sábado ante Al Fateh, en un retorno que no solo representa una noticia futbolística: también expone el peso que sigue teniendo dentro del club, tanto en la cancha como en los pasillos.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL