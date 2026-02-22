Cristiano Ronaldo confirmó públicamente que su intención es continuar en Arabia Saudita y despejó cualquier especulación sobre una posible salida al final de la temporada. Tras la victoria por 4-0 del Al Nassr frente al Al Hazem por la fecha 22 de la Saudi Pro League, el delantero portugués fue categórico al referirse a su futuro.

"Pertenezco a Arabia y quiero continuar aquí. Es un país que me acogió, al igual que a mi familia y mis amigos. Estoy feliz y quiero seguir", afirmó después del encuentro, en el que fue elegido MVP. Con esas palabras, dejó atrás las versiones que hablaban de una cláusula de rescisión cercana a los 50 millones de euros incluida en la renovación firmada el verano pasado con el club de Riad.

El triunfo ante el Al Hazem le permitió al Al Nassr volver a lo más alto de la tabla con 55 puntos, uno más que el Al Hilal, que empató 1-1 con el Al Ittihad. Cristiano abrió el marcador y lo cerró con un doblete, aunque le anularon varios tantos durante el partido. Días antes también había convertido en su reaparición ante el Al Fateh, ratificando su vigencia en el campeonato saudí.

En el plano individual, las cifras sostienen su rendimiento. Alcanzó los 964 goles oficiales en su carrera profesional y quedó a 36 de la barrera de los 1.000. Además, se convirtió en el primer futbolista en superar los 500 goles oficiales después de cumplir los 30 años, otro registro que alimenta su trayectoria a los 41 años recién cumplidos. Desde que pasó esa edad, acumula más de 500 tantos y mantiene un promedio de un gol por partido en la liga actual, con 20 conquistas en 20 presentaciones.

Ivan Toney leads the #RoshnSaudiLeague scoring charts with 23 goals ⚽️ pic.twitter.com/F4jR0ZXVb9 — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 22, 2026

En la tabla de goleadores del torneo se ubica tercero, por detrás de Ivan Toney y Julián Quiñones, y por delante de Roger Martínez. Con contrato vigente hasta junio de 2027, el portugués reiteró que su deseo es seguir compitiendo en Arabia Saudita mientras persigue el objetivo de alcanzar los 1.000 goles en su carrera.