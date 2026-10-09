Cristiano Ronaldo fue suspendido por la federación de Portugal

Cristiano Ronaldo atraviesa uno de los momentos más delicados de su extensa trayectoria con la selección de Portugal. Después de abandonar la concentración del equipo en medio de un conflicto con el entrenador Jorge Jesus, el delantero de 41 años fue suspendido provisionalmente por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y ahora espera conocer el alcance de una sanción que podría dejarlo varios meses sin representar a su país.

Según informó The Mirror, la decisión llegó después de que Ronaldo abandonara inesperadamente la concentración portuguesa durante la UEFA Nations League. El episodio se produjo tras la victoria por 2-1 frente a Noruega, un partido en el que el atacante permaneció en el banco de suplentes pese a haber realizado ejercicios de calentamiento durante buena parte del segundo tiempo.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo has been SUSPENDED by the Portuguese Football Federation after WALKING OUT of the national team camp following his explosive fallout with manager Jorge Jesus.



This suspension has been automatically triggered under federation rules, with a… pic.twitter.com/tqDeDDACSr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 9, 2026

La situación provocó un fuerte enfrentamiento con Jorge Jesus. Cristiano aseguró posteriormente que el entrenador había incumplido un acuerdo sobre los minutos que debía disputar y que esa ruptura de confianza terminó desencadenando su salida del plantel.

¿Cuánto tiempo podría estar suspendido Cristiano Ronaldo con Portugal?

La suspensión es, por ahora, preventiva. La Federación Portuguesa de Fútbol deberá determinar si el abandono de la concentración se produjo sin autorización y resolver qué castigo corresponde aplicar.

De acuerdo con la información del diario portugués O Jogo, recogida por Infobae, el reglamento disciplinario contempla una suspensión de entre uno y seis meses, además de una multa económica que podría oscilar entre los 510 y los 1.020 euros.

La duración definitiva será determinante para conocer cuándo podrá volver a vestir la camiseta de Portugal. Si la sanción se limita a un mes, Ronaldo podría estar disponible para los encuentros de noviembre frente a Dinamarca y Gales. En cambio, un castigo cercano a los seis meses también pondría en riesgo su participación en los cuartos de final de la Nations League, previstos para marzo de 2027.

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus?

El conflicto comenzó durante el encuentro frente a Noruega. Según explicó el propio futbolista en un extenso comunicado, el cuerpo técnico le había transmitido que jugaría aproximadamente media hora, pero finalmente permaneció entre los suplentes.

Ronaldo aseguró que el problema no fue solamente quedarse sin ingresar, sino que el entrenador tampoco habría respetado lo que ambos habían acordado posteriormente sobre cómo explicar públicamente aquella decisión.

Días después, el delantero abandonó la concentración antes del partido contra Dinamarca y dejó abierta una crisis que todavía no encuentra una resolución definitiva.

En su comunicado, Cristiano reconoció que se había equivocado al marcharse y pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados portugueses. También dejó claro que está dispuesto a asumir las consecuencias disciplinarias.

Pese al conflicto, Ronaldo no anunció su retiro de la selección. Por el contrario, manifestó su intención de volver a representar a Portugal una vez cumplida la sanción, siempre que se encuentre en condiciones físicas y continúe compitiendo con regularidad en su club.

Por ahora, su futuro inmediato con la selección dependerá de la resolución de la Federación Portuguesa, que deberá establecer cuánto tiempo permanecerá apartado el máximo goleador histórico del combinado nacional.