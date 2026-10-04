Cristiano Ronaldo podría volver a la selección de Portugal

El que se va sin que lo echen... ¿vuelve realmente? La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal parecía acercar el final de una etapa de 23 años con la selección, pero su despedida podría no ser definitiva. El delantero tendría pensado regresar en 2027 para un último baile con la camiseta portuguesa y cumplir uno de los objetivos que todavía persigue en su carrera.

De acuerdo con el periodista portugués Miguel Pereira, ya se están "tendiendo puentes" entre el entorno de Cristiano, el de Jorge Jesus y la Federación Portuguesa de Fútbol con la intención de acercar posiciones después del conflicto que terminó con la salida de CR7.

La posible vuelta llegaría el año que viene y le permitiría al máximo goleador luso tener otra oportunidad con la selección después de una separación que se produjo de manera abrupta.

Jorge Jesus, Portugal | Diogo Cardoso/GettyImages

La relación entre el delantero y Jorge Jesus quedó dañada al comienzo de la ventana internacional. Cristiano fue suplente contra Noruega en Oslo y realizó ejercicios de calentamiento durante aproximadamente media hora, aunque finalmente no ingresó.

El DT explicó posteriormente que había contemplado utilizarlo durante el segundo tiempo, pero decidió mantener en la cancha a Gonçalo Ramos, quien había convertido un gol. "Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la selección", manifestó Cristiano.

El futbolista anticipó que explicará los motivos de su decisión en otro momento y deseó suerte a sus compañeros.

La Federación busca ahora acercar a las partes y Jorge Jesus habría aceptado participar de una reunión impulsada por la FPF para intentar encontrar una salida al conflicto.

La motivación del milésimo

La posibilidad de volver en 2027 estaría relacionada con la meta que tiene el delantero del Al Nassr de alcanzar los 1000 goles como profesional y tendría la intención de conseguir esa cifra vistiendo la camiseta de su país.

CR7 lleva 979 goles en su carrera, 146 tantos de ellos con los lusos. Su vínculo con la selección comenzó en agosto de 2003 y desde entonces ganó la Eurocopa de 2016 y las Nations League de 2019 y 2025.

Por ahora, la reconciliación todavía tiene que concretarse. Portugal siguió su camino sin Cristiano con una victoria por 4-2 a Dinamarca y el técnico evitó profundizar públicamente sobre el futuro del delantero. "Cris es un símbolo de la selección portuguesa, es un símbolo de Portugal", dijo.