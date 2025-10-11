En el último partido por Eliminatorias, Cristiano Ronaldo alcanzó a Carlos Ruiz, de Guatemala, con 39 goles como el máximo artillero de la historia de las clasificatorias a la Copa del Mundo. Además de ser el máximo goleador histórico de Portugal, buscará esta marca ante Irlanda y continuar su camino al gol 1000 como profesional.

Este sábado, Portugal recibirá a Irlanda en el estadio José Alvalade por la tercera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y, en caso de anotar, Cristiano quedará como el máximo anotador histórico en soledad. Los de Roberto Martínez tienen la chance de asegurarse el pasaje a la máxima cita si ganan sus dos partidos y si Armenia pierde fuera de casa sus dos encuentros frente a Hungría e Irlanda.

El Bicho arrancó estas Eliminatorias a puro gol, con dos goles en el 5-0 frente a Armenia y un gol más contra Hungría en el 3-2 de la última jornada. En su paso por Portugal, metió 25 dobletes en los 223 partidos que lleva con la selección.

Hungary v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Horvath Tamas/GettyImages

El conjunto Luso lleva un importante invicto contra Irlanda, con un empate sin goles y tres victorias contundentes: 5-1, 3-0 y 2-1. Esto le genera una ilusión importante a los fans, no solo con la victoria sino con poder presenciar la gran noche de CR7.

Ya varios equipos aseguraron su pasaje a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, aunque las Eliminatorias recién arrancan en Europa: tras lo que fue la clasificatoria a la Euro y la UEFA Nations League, la clasificación al Mundial inició este año y está "atrasado" en comparación a otras partes del mundo, donde incluso ya han terminado las clasificatorias como en Sudamérica.

A pesar de esto, las Eliminatorias europeas siempre son atractivas para ver y se espera que haya batacazos en cuanto a los clasificados.