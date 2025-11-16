Cristiano Ronaldo vs Erling Haaland en la Premier League - comparación

En las últimas horas, Erling Haaland habló sobre quienes comparan su gran actualidad con la de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, tras una frase de su entrenador, Pep Guardiola, ante la gran efectividad del 'androide' noruego.

Es que tras el reciente doblete conseguido frente al Bournemouth por la Premier League de Inglaterra, fue el propio Guardiola quien señaló en rueda de prensa: “Es como cuando tenías a Messi o a Cristiano, su influencia en el juego es enorme. Pero por supuesto que necesitamos los goles de otros, de Phil (Foden), de Tijani (Reijnders) y de los otros que han tenido ocasiones”.

Y agregó, para marcar la importancia del ex delantero del Borussia Dortmund. "Lo considero al más alto nivel. Por supuesto que sí, sólo tenés que ver sus números. La diferencia es que Messi y Ronaldo lo hicieron durante 15 años, pero este es ese nivel. Cuando le pega a la pelota como en el primer gol es como que dice ‘voy a marcar’”, añadió Guardiola.

El delantero del Manchester City está disfrutando de una temporada estelar con 17 goles en 13 partidos en todas las competiciones, incluyendo 13 en 10 partidos de la Premier League.

"En mis récords individuales no pienso. Eso es lo último hoy para mi. Intento ayudar al equipo a ganar partidos. Ese es mi trabajo y mi principal objetivo”, remarcó el delantero.

Haaland está en su cuarta temporada en el City tras su fichaje procedente del Dortmund en 2022 y esta temporada fue elegido para formar parte del grupo de capitanes, siendo la primera ocasión en la que Guardiola elige personalmente a quienes llevarán la cinta y no los jugadores.

En este momento, aprovecharemos para comparar los números del noruego con el delantero portugués que supo defender en dos ciclos distintos la camiseta del Manchester United.

Los números de Cristiano Ronaldo son extremadamente buenos, con 236 partidos y 103 goles en la Premier League, mientras que en 108 partidos, Haaland ya está a 4 goles de superarlo, con 99 tantos.

Aston Villa v Manchester United - Premier League | Visionhaus/GettyImages