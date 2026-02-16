Cristiano Ronaldo vuelve a brillar en Al Nassr y demuestra que sigue vigente

Cristiano Ronaldo puso fin a su breve paro en Al Nassr al marcar apenas 18 minutos después de ingresar en el partido frente a Al Fateh, correspondiente a la Saudi Pro League. El delantero había faltado a tres juegos consecutivos, los dos primeros de los cuales su equipo ganó, como forma de protesta ante la supuesta falta de ambición en el mercado de fichajes por parte del club.

El regreso de Ronaldo coincidió con el pago de salarios atrasados a otros empleados y la restitución de dos aliados cercanos en la directiva, lo que generó expectativas de un mercado de verano más activo. Tras su gol, el atacante escribió en X: “Otro paso adelante. Sigamos.”

Another step forward. Let’s keep going. 💪 pic.twitter.com/KtMRegVANs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 14, 2026

La lucha por el título de goleador

El tanto ante Al Fateh elevó el registro de Ronaldo a 18 goles en 19 encuentros de liga esta temporada, marcando su tanto número 962 en su carrera entre clubes y selección. Sin embargo, el portugués no lidera la tabla de máximos goleadores de la Saudi Pro League; ese lugar lo ocupa Ivan Toney, quien suma 20 goles para el Al Ahli.

Además, Ronaldo comparte la misma cantidad de goles con Julián Quiñones, delantero mexicano del Al Qadsiah, que también ha marcado 18 en lo que va del torneo. Su inicio de año mostró cinco goles en 2026, un número limitado por su ausencia autoimpuesta.

Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro League | Anadolu/GettyImages

La defensa del técnico portugués

A pesar de las críticas por su pausa, Roberto Martínez, entrenador de Portugal, defendió a su estrella. “Es fácil trabajar con él por sus altos estándares, su compromiso y lo que representa para Portugal. Lo importante no es lo que hizo en el pasado, sino lo que hace ahora”, afirmó el técnico.

Ronaldo, que acaba de cumplir 41 años este mes de febrero, podría convertirse en el segundo jugador de campo más veterano en un Mundial si es convocado para este verano. Martínez destacó que sus estadísticas físicas siguen siendo impresionantes y que él mismo decidirá cuándo retirarse: “Si no siente que puede ayudar al equipo, será él quien decida el momento”.

Con su regreso y gol, Ronaldo no solo reafirma su vigencia, sino que envía un mensaje de continuidad y profesionalismo. A pesar de la pausa y las tensiones con el club, sigue siendo un jugador determinante, capaz de marcar la diferencia tanto en Al Nassr como en la selección portuguesa. La temporada aún promete emociones, especialmente en la carrera por el título de goleador, donde el portugués y Toney se perfilan como protagonistas.

