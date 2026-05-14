La guía de Croacia para el Mundial 2026: los eternos subestimados van por la hazaña

El mundo aprendió a respetar a Croacia. Subestimarla sería un error.

A pesar de contar con menos recursos y una cantera de talento menor que sus competidores, Croacia se consolidó como una fuerza indiscutible en el panorama internacional. Llegar a la final del Mundial de 2018 se consideró una actuación extraordinaria, pero su posterior tercer puesto en la edición de 2022 demostró que no fue un éxito pasajero.

Luka Modrić, ganador del Balón de Oro, es el símbolo de una generación dorada, pero no es el único merecedor de elogios. La estrella del Milan ha estado acompañada en el mediocampo por jugadores igualmente talentosos; el núcleo croata, con su juego de ballet, está rodeado por un ejército de jugadores incansables y liderado por el imperturbable Zlatko Dalić.

Brazil v Croatia - International Friendly | Julio Aguilar/GettyImages

Una vez más, Croacia llega al Mundial de 2026 con el objetivo de superar las expectativas.

El camino hacia el Mundial

Record en clasificación: 7G–1E–0P

7G–1E–0P Goles a favor / recibidos: 26 / 4

26 / 4 Goleador: Andrej Kramarić (6)

Andrej Kramarić (6) Asistente: Ivan Perišić (4)

Croacia apenas tuvo que bajar el ritmo durante las eliminatorias. Su único tropiezo fue un empate con la República Checa, y con siete victorias en ocho partidos se aseguró el primer puesto de su grupo con facilidad.



La solidez defensiva fue clave. Solo le metieron cuatro goles, pero también demostraron un gran poder ofensivo, con los hombres de Dalić anotando 26 tantos.

El calendario

PARTIDO FECHA ESTADIO INGLATERRA 17/6 AT&T Stadium PANAMÁ 23/6 BMO Field GHANA 27/6 Lincoln Financial Field

Entrenador: Zlatko Dalić

Colombia v Croatia - International Friendly | Leonardo Fernandez/GettyImages

Experiencia en Mundiales: este es el tercer mundial al mando de Croacia.

este es el tercer mundial al mando de Croacia. Logros: llegó a la final en 2018 y consiguió el tercer puesto en 2022.

llegó a la final en 2018 y consiguió el tercer puesto en 2022. Tiempo dirigiendo a Croacia: desde 2017.

Dalić es un ídolo en Croacia, y con razón. Luego de no haber superado los cuartos de final en un gran torneo desde 1998, en 2017, a sus 59 años, se le encomendó la difícil tarea de ayudar a un talentoso equipo a alcanzar su máximo potencial y a rendir por encima de la suma de sus individualidades. Esa misión la cumplió con creces durante la última década, y la capacidad de Dalić para gestionar al equipo ha impulsado a Croacia a lo más alto.

¿Cómo juega Croacia?

Formación preferida: 4-2-3-1.

4-2-3-1. Estilo: posesión.

posesión. Fortalezas: maestros del mediocampo, experiencia increíble.

maestros del mediocampo, experiencia increíble. Debilidades: equipo veterano, laterales poco sorprendentes.

El equipo croata, repleto de mediocampistas creativos, prioriza un enfoque constante, metódico y basado en la posesión de la pelota. Dalić deposita una enorme confianza en jugadores como Modrić y Mateo Kovačić para superar a los rivales, con sus compañeros actuando como facilitadores tanto en defensa como en ataque.

France v Croatia - UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two | Jean Catuffe/GettyImages

Sin embargo, Croacia también se desenvuelve con soltura a la defensiva, empleando un contraataque letal cuando se enfrenta a la élite mundial.

Los jugadores a seguir

Factor X: Luka Modrić, inexplicablemente sigue manejando los hilos del mediocampo croata, y a sus 40 años, es el alma de la selección. El maestro del Milan y ganador del Balón de Oro 2018 lucirá la cinta de capitán en América del Norte y sin duda será fundamental para cualquier éxito que consigan.

Estrella revelación: la Bundesliga se ha acostumbrado al brillo de Luka Vušković tras una increíble temporada debut cedido en Hamburgo. Un central aguerrido, una potencia física y una gran amenaza de gol, el joven de 20 años del Tottenham Hotspur es, sin duda, una estrella en proceso.

Brazil v Croatia - International Friendly | Roger Wimmer/ISI Photos/GettyImages

La equipación que usará el conjunto croata

Equipación de Croacia para la Copa del Mundo | Nik

Croacia, que colabora con Nike desde principios de siglo, no se alejó demasiado de la fórmula exitosa de su última colección de camisetas. El icónico estampado de cuadros es el protagonista, el mismo que se utiliza tanto para la camiseta local como para la visitante.

El escudo y el logo de Nike se sitúan en una franja vertical flanqueada por el estampado de cuadros. La camiseta local luce los tradicionales colores rojo y blanco, mientras que la visitante es casi completamente azul, la combinación de colores habitual para las camisetas alternativas de la selección.

Posible alineación titular

Posible XI de Croacia | FootballUser

La experiencia no va a ser un problema para Croacia este Mundial. Modrić, Kovačić, Kramarić, Perišić y Dominik Livaković ya estuvieron acá muchas veces y forman el núcleo del equipo de Dalić, pero también hay jóvenes talentos prometedores capaces de aportar energía en otras áreas.

La lesión duradera de Joško Gvardiol, del Manchester City, genera cierta incertidumbre sobre su participación este año, pero Croacia va a hacer todo lo posible por incluir al versátil defensor. Es probable que Luka Vušković, de diecinueve años, sea recompensado por su tremenda temporada de revelación, jugando en el centro de la defensa, mientras que Josip Stanišić, del Bayern Múnich, también formará parte de una sólida zaga.

Petar Sučić, del Inter, y Martín Baturina, del Como, van a luchar por un puesto en el once titular en el mediocampo para revitalizar a un equipo veterano, mientras que la prometedora temporada de Igor Matanović con el Friburgo genera una disputa por el puesto de centrodelantero con el veterano de Osasuna, Ante Budimir.

Estado de forma actual

Croacia comenzó 2026 con el pie derecho, logrando una remontada y una victoria por 2-1 sobre Colombia en un amistoso. Sin embargo, luego perdió ante otro rival sudamericano, Brasil, por 3-1.

Brazil v Croatia - International Friendly | Rich Storry/GettyImages

Pero los veteranos de la selección croata saben que no hay que alarmarse por estos pequeños tropiezos, siempre y cuando la trayectoria general sea positiva.

¿Qué podemos esperar de la afición croata?

La modesta población de Croacia, que ronda los cuatro millones de personas, podría entrar dos veces en la ciudad de Nueva York, y muchos de sus fervientes seguidores viajarán a América del Norte este año a pesar del largo viaje. Conocidos por su pasión inquebrantable y su obsesión incurable por el fútbol, su presencia se va a hacer sentir con fuerza durante todo el torneo.

Colombia v Croatia - International Friendly | Leonardo Fernandez/GettyImages

Se va a poder observar una peculiar tradición cuando los aficionados croatas viajen a América del Norte. Se sabe que algunos aficionados usan gorros de waterpolo al asistir a los partidos, inspirados por el exdefensor Vedran Ćorluka, quien usó esta inusual prenda para tratar una lesión en la cabeza durante un partido de la Eurocopa 2016. Naturalmente, estos gorros suelen ser rojos y blancos.

Lo que el país espera

Tras superar las expectativas en los dos últimos Mundiales, persisten las dudas sobre si un equipo con tantos veteranos tendrá la energía suficiente para llegar lejos en otro torneo, especialmente con el calor. Sin embargo, todos saben que Croacia no puede ser ignorada ni subestimada, y entre sus seguidores reina un optimismo discreto ante la posibilidad de alcanzar las fases finales.

Incluso si no logran repetir los éxitos del pasado, e incluso si quedan eliminados prematuramente, los aficionados van a festejar con pasión el fin de una era: algunas de las superestrellas más legendarias del país probablemente disputarán su último Mundial. Aun así, esperan llegar al menos a cuartos de final.

Y finalmente …

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