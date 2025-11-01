Cruz Azul golea 3-0 al Puebla y son líderes del Apertura 2025

La noche del viernes 31 de octubre del 2025, en la cancha del estadio Cuauhtémoc, la Franja del Puebla recibió la visita de la Máquina Celeste del Cruz Azul, en un partido correspondiente a la jornada número 16 por el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro puso cara a cara a un Cruz Azul, que apunta a lo alto de la tabla, y a un Puebla, que se encuentra estancado en el fondo de la general.

Durante la primera mitad, ambos conjuntos mostraron intensidad y dinamismo, aunque fue el cuadro visitante quien logró imponer su estilo de juego. La presión alta y la precisión en el medio campo permitieron a los cementeros generar las ocasiones más claras. Al minuto 33, Mateusz Bogusz abrió el marcador con una brillante jugada colectiva en la que también participaron Jeremy Márquez y Carlos: ‘Charly’ Rodríguez. El gol encendió el ánimo del banquillo celeste y marcó la pauta del encuentro.

En la segunda parte, el Puebla intentó reaccionar y adelantó líneas, pero Cruz Azul se mantuvo ordenado. Administró el ritmo del partido y aprovechó los espacios que dejó el rival. Esa paciencia tuvo recompensa cuando Jeremy Márquez amplió la ventaja, anotando el segundo tanto de la noche, y en los minutos finales del cotejo, Campos marcó el tercero en favor de los capitalinos. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón aseguró tres puntos vitales que lo convirtieron en líder absoluto del campeonato mexicano.

Con esta victoria, Cruz Azul alcanzó 35 puntos, superando a los Diablos Rojos del Toluca y a Tigres UANL, ambos con 32 unidades. Sin embargo, tanto Toluca como Tigres aún tendrán oportunidad de recuperar terreno en la tabla si logran ganar sus respectivos encuentros del fin de semana.

La Máquina Celeste cerrará la fase regular del Apertura 2025 enfrentando a los Pumas de la UNAM el próximo sábado 8 de noviembre, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, duelo correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2025, con el objetivo de quedarse con el liderato general y llegar con fuerza a la liguilla.