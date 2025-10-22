Cruz Azul: Gonzalo Piovi salió lesionado frente al Necaxa y podría perderse el partido contra Monterrey

Este martes en el Estadio Victoria, Cruz Azul no pudo llevarse el triunfo frente al Necaxa, ya que se le anuló un tanto al capitán charrúa Ignacio Rivero por un supuesto fuera de lugar, así que tuvieron que conformarse con un punto al quedar 1-1, luego que Amaury Morales adelantara a la visita y el argentino Agustín Palavecino marcara por la casa, en la Jornada 14 de la Liga MX.

“Nos faltó determinación y claridad en los minutos finales”.🗣️



Nicolás Larcamón lamentó que Cruz Azul no mantuviera la ventaja en Aguascalientes. 🚂❌⚽️ pic.twitter.com/1qM5NSUUQP — Esto en Línea (@estoenlinea) October 22, 2025

Por otro lado, una de las noticias alarmantes del compromiso fue la inesperada lesión del argentino Gonzalo Piovi, quien abandonó el terreno de juego al minuto 32 al sentir que no podía continuar, dando muestras de dolor en la zona de la ingle, aunque afortunadamente pudo salir por su propio pie. Tras ello, Chiquete Orozco se encargó de relevarlo. Antes de ello, el central estuvo a punto de darle la ventaja a los Rayos, pues quiso pecar de exquisito con un taquito en la zona baja, mas el arquero colombiano Kevin Mier evitó la tragedia.



Durante el Clásico Joven contra el América, el técnico argentino Nicolás Larcamón no pudo hacer uso del zaguero central porque estaba suspendido tras haber acumulado cinco amarillas en el semestre. Su regreso sin duda era una buena noticia para el cuerpo técnico, pero ahora tendrán que replantear cómo pararán su línea defensiva con la ausencia del sudamericano, empezando este fin de semana cuando La Máquina se enfrente a Rayados de Monterrey en Ciudad Universitaria.

MALAS NOTICIAS 🚨🚨🚨



Gonzalo Piovi tuvo que abandonar el juego ante Necaxa por una molestia en la ingle y su lugar lo tomó Chiquete Orozco.



🔴EN VIVO: https://t.co/Zq5LTGDKJn pic.twitter.com/3qYUHqRO7z — W Deportes (@deportesWRADIO) October 22, 2025

Por ahora, tanto cuerpo técnico como aficionados están a la espera de conocer el dictamen médico para saber el estado físico de Piovi y conocer cuánto tiempo tendrá que estar fuera de acción.



Después del partido contra La Pandilla, La Máquina Celeste visitará al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc y finalmente, chocará contra los Pumas en el Olímpico Universitario para ponerle fin a la temporada regular.