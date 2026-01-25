Cruz Azul le niega al PAOK el fichaje de Jorge Sánchez

Durante la semana se supo que el PAOK Salónica de Grecia buscaba hacerse con los servicios de Jorge Sánchez a través de un préstamo. Al mismo tiempo, se manejó que ya habían comenzado negociaciones con Cruz Azul, sin embargo, desde La Noria pusieron un alto, así que el mexicano no tendrá su revancha europea.

El periódico Estadio Deportes compartió que la oferta helénica no cumplía con los parámetros económicos ni con la modalidad que busca la institución cementera, que prefiere una venta definitiva a un préstamo, como fue la oferta.



No obstante, como el mercado sigue abierto por algunos días más, el conjunto griego no ha tirado la toalla y podría volver al ruedo con una nueva propuesta. Y aunque La Máquina quisiera retener al seleccionado nacional, no descartaría negociar si llega una cantidad que convenza a la directiva.



De cualquier forma, el anhelo del cuadro celeste es no dejar ir más futbolistas, ya que tienen una plantilla con muy pocas variantes tras las salidas del uruguayo Ignacio Rivero, Ángel Sepúlveda y el argentino Lorenzo Faravelli, recordando que hay hombres lesionados como el arquero colombiano Kevin Mier y Chiquete Orozco, a pesar de la alta del argentino Agustín Palavecino.

Sumado a ello, Cruz Azul perdió a uno de sus fichajes estelares porque tardó demasiado en liberar una plaza de No Formado en México, la del mediocampista polaco Mateusz Bogusz, pues eso llevó a que el delantero colombiano Miguel Borja optara por irse al Al-Wasl FC de los Emiratos Árabes Unidos, causando frustración en los aficionados cementeros.



Pese a ser un hombre constantemente criticado por la afición, Jorge Sánchez, ex del Ajax Ámsterdam de los Países Bajos y el Porto de Portugal, es un titular indiscutible en el esquema del técnico argentino Nicolás Larcamón, ya que ha jugado las tres primeras jornadas como inicial, lo que podría repetirse para la Jornada 4 cuando visiten a Bravos de Juárez en la frontera.