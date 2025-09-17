Cruz Azul: lesionados y suspendidos vs Juárez en la J9 del Apertura 2025

Cruz Azul se mantiene como el único invicto del Apertura 2025, de la Liga MX, luego de derrotar de forma polémica al Pachuca en el Estadio Hidalgo, con un penal del uruguayo Gabriel Fernández, siendo su sexta victoria al hilo, por lo que espera mantener su buena racha para la Jornada 9 contra Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, este viernes 19 de septiembre.

6️⃣ victorias consecutivas e invictos en la @LigaBBVAMX.



A seguir trabajando. A seguir mejorando. pic.twitter.com/Bfp8OVljoY — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 15, 2025

De entrada, para este cotejo, La Máquina Celeste no podrá contar con Jesús Chiquete Orozco, que se fue expulsado frente a los Tuzos al minuto 19 por una fuerte patada en la pierna del venezolano Jhonder Cádiz, aunque el defensor también se llevó raspones y heridas profundas, lo cual dejó ver a través de sus redes sociales.



En el tema de las tarjetas, los pupilos del argentino Nicolás Larcamón no tienen mucho de qué preocuparse porque apenas aparecen con dos amarillas Carlos Rodríguez, Erik Lira, el argentino Gonzalo Piovi y el uruguayo Ignacio Rivero.

¡OTRA ROJA PARA ’CHIQUETE’! ❌⚽😱



El inicio de temporada no ha sido lo esperado para Jesús Orozco con Cruz Azul...😬



🅰️ Autogol ante León (fecha 3)

❌ Expulsión ante San Luis (fecha 4)

❌ Expulsión ante Pachuca (fecha 8) pic.twitter.com/3gWDIn3gsd — Claro Sports (@ClaroSports) September 13, 2025

Del mismo modo, los de La Noria seguirán sin contar con el delantero Ángel Sepúlveda, que salió con un desgarre grado uno en el isquiotibial de la pierna izquierda en su cotejo frente a las Chivas y se espera que esté fuera de circulación otras dos semanas.



A la baja del Cuate y Chiquete se suma el mediocampista Andrés Montaño, que desde el semestre pasado sufrió una rotura de ligamento externo de la rodilla, quedando todavía un largo tiempo para que se reincorpore a la actividad.

¿Qué jugadores tiene suspendidos por tarjeta?

Chiquete Orozco: salió expulsado en el primer tiempo contra Pachuca por una fuerte patada sobre Jhonder Cádiz.

¿Qué jugadores tiene lesionados?

Ángel Sepúlveda: desgarro grado uno en el isquiotibial de la pierna izquierda.



Andrés Montaño: rotura de ligamento externo de la rodilla.