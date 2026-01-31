Cruz Azul pagaría la cláusula por Joao Pedro y sería su delantero en el Clausura 2026

Cruz Azul se mueve con decisión en el mercado y ha puesto sobre la mesa una opción clara para reforzar su ataque: pagar la cláusula de rescisión de Joao Pedro y llevarse al delantero del Atlético de San Luis. La Máquina tiene un interés real en el actual campeón de goleo de la Liga MX y lo ve como una solución inmediata a una necesidad que se ha vuelto prioritaria.

🚂🚂🚂🚂🚂 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷



Fuentes: Cruz Azul está dispuesto a pagar la cláusula de Joao Pedro para llevarse al delantero del San Luis…



La máquina tiene un interés real en el campeon de goleo de la Liga MX…



Veremos si las charlas progresan…



Detalles en @ESPNmx pic.twitter.com/7uSmnXoPt5 — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) January 30, 2026

La salida reciente de su delantero polaco Mateusz Bogusz al Houston Dynamo dejó un hueco evidente en la zona ofensiva. Cruz Azul necesita gol, pero también presencia, regularidad y conocimiento del fútbol mexicano. En ese contexto, Joao Pedro encaja sin demasiadas vueltas: conoce la liga, viene de su mejor torneo y ha demostrado que puede cargar con la responsabilidad ofensiva de un equipo.

El interés no es improvisado. En La Noria saben que el tiempo juega en contra y que no pueden repetir errores recientes. El caso Miguel Borja sigue fresco. El fichaje del colombiano se cayó de último momento, no por falta de voluntad del jugador, sino por la demora del club en resolver el tema de las plazas de jugadores no formados en México. Esa situación obligó a Cruz Azul a replantear su estrategia y a buscar alternativas más viables en lo administrativo y deportivo.

FBL-ARG-RIVER-GODOYCRUZ | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

Pagar la cláusula de Joao Pedro simplificaría el proceso. Evita negociaciones largas con San Luis y le permitiría al club avanzar con mayor rapidez en el cierre de su plantel. Por ahora, las charlas existen y el interés es concreto. Falta ver si las partes logran acercar posturas y si el delantero está dispuesto a dar el salto a un club con mayor presión mediática y exigencia deportiva.

En paralelo, también ha surgido el nombre de Nico Ibáñez, quien podría quedar fuera de Tigres tras el inminente fichaje de Rodrigo Aguirre. Sin embargo, Joao Pedro aparece como la prioridad. Cruz Azul lo sabe: el margen de error es mínimo y el gol no espera. Ahora, el balón está del lado de las negociaciones.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL CRUZ AZUL