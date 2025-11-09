¡Cruz Azul regresa al liderato! Doblete del ‘Toro’ Fernández y Cruz Azul remonta 2-1 a Pumas; Mier salió lesionado

Este sábado en el Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul sigue soñando con el liderato del Apertura 2025, de la Liga MX, ya que remontó 2-1 a los Pumas antes de culminar la primera parte, todo gracias a un doblete del uruguayo Gabriel Fernández, pese al tanto de Jorge Ruvalcaba.

Todo había comenzado bien para los universitarios, ya que antes de los cinco minutos, Ruvalcaba apareció para darle esperanza a su equipo de meterse de panzazo al Play-In, sin embargo, un minuto después vino la desafortunada lesión de José Juan Macías y posteriormente, el doblete del Toro Fernández, quien aplicó la famosa 'Ley del Ex'.



La alegría le duró poco a los de Efraín Juárez, ya que al minuto 13, Erik Lira le pasó la pelota a Jorge Sánchez, que desde el lado derecho mandó un centro preciso al corazón del área para que el uruguayo se elevara por lo más alto y metiera un fuerte cabezazo que superó al tico Keylor Navas.

Cinco minutos más adelante, el charrúa volvió a levantar la mano para conseguir la remontada de La Máquina Celeste. Carlos Rodríguez lanzó una pelota rasa hacia el área, Jéremy Márquez hizo una pantalla para distraer a la defensa y El Toro definió con suma tranquilidad para el 2-1.



Sin embargo, hubo una mala noticia para los cementeros. Antes de acabar el primer tiempo, el panameño Adalberto Carrasquilla se barrió con fuerza desmedida cuando el arquero colombiano Kevin Mier buscaba despejar, causando un fuerte impacto en el cancerbero, que tuvo que salir de cambio por lesión para dejar su lugar a Andrés Gudiño. Y aunque el VAR intervino, el árbitro Fernando Hernández dejó en amarilla la dura entrada del Coco, ante el descontento del director técnico argentino Nicolás Larcamón.

Con este marcador, la UNAM está despidiéndose del Apertura 2025, luego de un campeonato lleno de altibajos pese a que se reforzó de gran forma.